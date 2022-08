Jours fériés non officiels : voici ce que les gens célèbrent pour la semaine du 14 au 20 août

Chaque jour de l’année, des événements, des sujets et des thèmes étranges et merveilleux sont célébrés par des groupes et des individus du monde entier.

Et ce n’est pas seulement une chose unique à honorer ou à reconnaître chaque jour. Chaque jour de l’année, vous avez le choix entre plusieurs.

Il y a aussi des célébrations hebdomadaires et mensuelles. En août, par exemple, des gens du monde entier reconnaissent le mois de la pêche et le mois du bonheur.

Voici quelques-unes des choses que les gens célèbrent cette semaine :

Dimanche 14 août : Journée du détatouage, Journée de la crème, Journée des oncles gays, Journée mondiale du lézard.

Lundi 15 août : Journée Détente, Tarte Citron Meringuée Jour, vérifiez le jour de la puce.

Mardi, 16 août: Roller Coaster Day, Tell A Joke Day, Wave At Surveillance Cameras Day, Rum Day.

Mercredi, 17 août: Journée des friperies, Journée d’appréciation du chat noir, Journée de reconnaissance des baby-boomers.

Jeudi, 18 août: Jour de fajita, jour de tarte à la crème glacée, jour de mauvaise poésie, jour de pinot noir.

Vendredi, 19 août: Journée mondiale de la photographie, Journée de l’aviation, Journée de la pomme de terre, Journée internationale de l’orang-outan.

Samedi, 20 août: Journée mondiale des abeilles, Journée mondiale des moustiques, Animaux sans abri internationaux Jour.

