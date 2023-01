Jours de match, heures de début, adversaires

Voici le regard mis à jour des Bengals de Cincinnati sur leur calendrier des séries éliminatoires et leurs adversaires.

Les Bengals de Cincinnati se dirigent vers les séries éliminatoires dans l’espoir de retrouver le titre du Super Bowl qu’ils ont perdu la dernière fois, mais ils doivent d’abord passer les séries éliminatoires et des équipes incroyablement talentueuses.

Comment regarder les matchs éliminatoires des Bengals de Cincinnati?

Les matchs éliminatoires des Bengals de Cincinnati seront diffusés sur FOX ou CBS. Certains matchs éliminatoires du week-end Super Wild Card seront également diffusés sur ABC / ESPN, alors restez à l’écoute pour voir où atterrit Cincinnati.

Comment diffuser les matchs éliminatoires des Bengals de Cincinnati?

Les matchs éliminatoires des Bengals de Cincinnati devraient être disponibles en streaming sur Fubo.TV, mais vérifiez si vous ne savez pas où les matchs seront diffusés.

De quelle semence sont les Bengals ?

Les Bengals sont la tête de série n ° 3, seuls les Chiefs de Kansas City et les Bills de Buffalo étant plus élevés. Dans le n ° 4, on trouve les Jaguars de Jacksonville et les Chargers de Los Angeles au n ° 5, les Ravens de Baltimore au n ° 6 et les Dolphins de Miami ferment la marche au n ° 7.

Dates, heures, adversaires des éliminatoires des Bengals de Cincinnati

Ronde Wild Card : vs à déterminer ; Samedi 14 janvier, dimanche 15 janvier ou lundi 16 janvier

vs à déterminer ; Samedi 14 janvier, dimanche 15 janvier ou lundi 16 janvier Tour divisionnaire : vs à déterminer ; Samedi 21 janvier OU Dimanche 22 janvier

vs à déterminer ; Samedi 21 janvier OU Dimanche 22 janvier Championnat NFC : vs à déterminer ; Dimanche 29 janvier

vs à déterminer ; Dimanche 29 janvier Super Bowl: vs à déterminer ; Dimanche 12 février, 18 h 30 sur FOX

Calendrier des éliminatoires des Bengals de Cincinnati 2023

Le calendrier des séries éliminatoires n’a pas encore été déterminé, mais nous le mettrons à jour lorsque cela sera connu.