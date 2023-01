Jours de match, heures de début, adversaires [UPDATED]

Les Chargers de Los Angeles ont fait les séries éliminatoires pour la première fois de l’ère Justin Herbert. Voici qui ils joueront et quand, mis à jour.

Les Chargers de Los Angeles ont trouvé leur quart-arrière de franchise en Justin Herbert, mais l’équipe n’a pas pu se qualifier pour les séries éliminatoires lors de ses deux premières saisons. L’équipe était sur le point de le faire en 2021, mais ils ont perdu contre les Raiders de Las Vegas dans un dernier match chaotique de cette saison. Mais la troisième saison a été le charme des Chargers.

Au début de la saison, Los Angeles devait affronter ce qui était un AFC West beaucoup plus difficile sur le papier au début de la saison 2022. Même avec les Denver Broncos et les Raiders sous-performants, les Chargers ont pu se défendre et gagner 10 matchs cette saison.

Lors de la semaine 16, Los Angeles a battu les Colts d’Indianapolis 20-3 pour décrocher l’une des trois places de Wild Card de l’AFC. Avec cela, ils ont fait les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2018.

Voici à quoi ressemblera le calendrier des séries éliminatoires des Chargers avec la saison régulière officiellement terminée.

Comment regarder les matchs éliminatoires des Los Angeles Chargers ?

Les matchs éliminatoires de la NFL seront diffusés sur CBS, NBC, Fox, ABC et ESPN. Pour ESPN, ils auront le droit à un affrontement Wild Card Round, mais on ne sait actuellement pas quelles équipes joueront dans ce créneau.

Les jeux AFC sont principalement diffusés sur CBS, ce devrait donc être une chaîne incontournable pour les fans de Chargers.

Comment diffuser les matchs éliminatoires des Los Angeles Chargers?

Toutes les chaînes répertoriées ci-dessus sont disponibles en streaming sur fuboTV, qui propose un essai gratuit de sept jours, auquel vous pouvez vous inscrire sur ce lien.

Quelle tête de série sont les Chargers de Los Angeles ?

Les Chargers ont reçu la tête de série n ° 5, qui est la première place Wild Card de l’AFC. Ils sont entrés dans la semaine 18 sans aucun moyen d’augmenter leur classement, car les Ravens de Baltimore ont perdu plus tôt dans la journée face aux Bengals de Cincinnati.

Dates, heures, adversaires des séries éliminatoires des Chargers de Los Angeles

Los Angeles devrait affronter les Jaguars de Jacksonville lors du Wild Card Round. Les Jaguars ont battu les Titans du Tennessee 20-16 lors de la semaine 18 pour remporter le titre de l’AFC Sud pour la première fois depuis 2017. Ironiquement, c’était la dernière apparition de Jacksonville en séries éliminatoires.

Voici à quoi ressemblerait le calendrier des séries éliminatoires de Los Angeles s’ils devaient avancer à chaque tour des séries éliminatoires.

Ronde Wild Card : contre Jaguar ; Samedi 14 janvier, 20 h 15 HE sur NBC

contre Jaguar ; Samedi 14 janvier, 20 h 15 HE sur NBC Tour divisionnaire : vs à déterminer ; Samedi 21 janvier OU Dimanche 22 janvier

vs à déterminer ; Samedi 21 janvier OU Dimanche 22 janvier Championnat CAF : vs à déterminer ; dimanche 29 janvier

vs à déterminer ; dimanche 29 janvier Super Bowl: vs à déterminer ; Dimanche 12 février, 18h30 sur Fox

Calendrier des éliminatoires des Los Angeles Chargers 2023

Les Chargers commenceront leur chemin vers le Super Bowl en affrontant les Jaguars lors de la ronde Wild Card. Ce match aura lieu soit le samedi 14 janvier à 20h15. ET sur Fox.

Si Los Angeles se qualifie pour la ronde divisionnaire, ils joueront soit le samedi 21 janvier, soit le dimanche 22 janvier.

Le match de championnat de l’AFC aura lieu le dimanche 29 janvier.

Le Super Bowl 57 sera diffusé le dimanche 12 février à 18 h 30 HE en direct sur Fox.