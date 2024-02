Journey parle de son diagnostic tardif d’autisme

Journey Early, qui est récemment apparue dans la saison 2 de « Love on the Spectrum », s’est toujours sentie à deux pas de ses pairs – et pas seulement sur le plan romantique. Elle ne montrait pas autant d’expressions faciales et commençait à parler plus tard que la moyenne des tout-petits. Adolescente, Early cachait ses animaux en peluche lorsque des amis lui rendaient visite et mentait sur ses intérêts juste pour s’intégrer.

«Je rentrais chez moi et je pleurais parce que je n’arrivais pas à comprendre pourquoi j’étais si mal à l’aise d’être moi-même», a déclaré Early. “J’ai appris que je ne pouvais pas me faire d’amis en étant moi-même, alors je me suis fait des amis en faisant semblant d’être quelqu’un d’autre.”

Rien de tout cela n’avait de sens jusqu’au lendemain de son 17e anniversaire, lorsqu’elle reçut finalement un diagnostic : l’autisme, une maladie du développement qui peut affecter la façon dont les gens communiquent, apprennent et se comportent.

«Je sautais de joie», dit-elle. “Cela a tout expliqué.”

Bien que l’autisme soit généralement diagnostiqué vers l’âge de 5 ans, un nombre croissant de personnes reçoivent leur diagnostic à un âge plus avancé. Pour certains, comme Early, la peur des stigmates associés à un diagnostic d’autisme contribue à un retard dans les soins ; elle a étudié tranquillement la maladie et comment elle se présente chez les filles pendant deux ans avant de demander une évaluation formelle à ses parents.

Mais pour beaucoup d’autres, une évaluation n’était pas ou n’est pas à l’ordre du jour. Autisme n’était pas officiellement reconnu par le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux jusqu’en 1980, et en 2013 sa définition a changé, laissant certains adolescents et adultes mal diagnostiqués ou pas du tout diagnostiqués. Genre et Préjugé racialainsi que l’accès inégal aux soins de santé, continuent également de jouer un rôle dans les diagnostics ultérieurs.

Cependant, au cours de la dernière décennie, l’amélioration de la sensibilisation à l’autisme et des critères de diagnostic a permis à ces adolescents et adultes d’obtenir plus facilement le soutien dont ils ont besoin pour s’épanouir dans un monde neurotypique. Il n’existe pas de données sur le nombre de personnes diagnostiquées à l’âge adulte, mais le CDC affirme que 5,4 millions aux États-Unis, les adultes sont autistes.

De nombreux experts conviennent qu’il vaut mieux poser un diagnostic tard que jamais.

Un nouvel algorithme détecte l’autisme chez les nourrissons.Comment cela pourrait-il changer les soins ?

Early, aujourd’hui âgée de 19 ans, a déclaré que son diagnostic lui avait donné la confiance nécessaire pour redécouvrir des parties d’elle-même qu’elle avait réprimées dans le but de paraître « normale ». Elle s’autorise à peindre ce qui lui apporte de la joie et fixe des limites sociales avec ses amis pour se laisser du temps pour coudre, jouer du piano ou l’un de ses « millions d’autres passe-temps tranquilles pour les personnes âgées ».

“Je n’aurais pas voulu qu’il en soit autrement”, a-t-elle déclaré.

Les diagnostics tardifs d’autisme peuvent susciter des émotions contradictoires

Vers l’âge de 14 ans, Early entre dans un état de dépression fonctionnelle. « Personne ne pouvait physiquement le voir, mais à l’intérieur, je me sentais tellement perdue et confuse », a-t-elle déclaré. « Ajoutez ensuite le fait d’être autiste, mais sans savoir que vous l’êtes. Vous avez l’impression de tout faire de travers. »

Masquer sa véritable personnalité et ses comportements a pesé physiquement et émotionnellement sur Early : “J’avais l’impression d’être dans une petite cellule de prison où on est obligé de se tenir droit mais on ne peut pas.”

Des études ont montré que les personnes diagnostiquées autistes à l’âge de 21 ans ou plus sont près de trois fois plus susceptibles d’en souffrir. troubles de l’humeur, de l’anxiété, de la personnalité ou de l’alimentation que ceux diagnostiqués dans l’enfance.

Si Early avait appris son diagnostic à un plus jeune âge, elle aurait pu mieux reconnaître ses besoins. Mais cette étiquette aurait pu faire plus de mal que de bien.

“À l’époque, il y avait tellement de choses que d’autres disaient que les personnes autistes ne pouvaient pas faire”, a déclaré Early. “Si j’avais eu ces idées en tête, je ne pense pas que j’aurais essayé autant de choses que j’en ai en tête. durée de vie.”

La mère d’Early avait peur qu’un diagnostic d’autisme nuise au dynamisme et à l’estime de soi de sa fille. Elle n’a donc pas fait évaluer Early, même si elle soupçonnait qu’elle pourrait être autiste. Lorsque Early a été diagnostiquée, elle s’est excusée.

« Je ne veux pas que ma mère se sente mal parce qu’elle n’a rien fait de mal. Je veux dire, regarde-moi maintenant », a déclaré Early. «J’ai accompli tellement de choses.»

Aujourd’hui, un diagnostic d’autisme peut conduire à des ressources qui non seulement aident les gens à s’épanouir, mais qui éliminent également les stigmates associés à cette étiquette, a déclaré Dr Edward Brodkindirecteur du programme du spectre autistique pour adultes à Penn Medicine.

“L’autisme n’est pas une maladie qui doit être guérie”, a déclaré Brodkin, qui a aidé à diagnostiquer l’autisme chez des personnes de plus de 60 ans. “Cela fait partie de la grande diversité du comportement et de la personnalité humaine.”

“Cela peut être vraiment désorientant”

Une fois le soulagement initial passé, Early a ressenti le « syndrome de l’imposteur » après avoir reçu son diagnostic : « J’ai passé tant d’années à ne pas dire la vérité que j’ai oublié qui j’étais vraiment et ce que j’aimais vraiment. »

Brodkin a déclaré que “cela peut être vraiment désorientant” pour les adultes de s’adapter à leur diagnostic, ce qui peut prendre des mois.

Heureusement, les proches de Early ont accueilli favorablement son diagnostic. Ils lui ont dit que les caractéristiques « bizarres » associées à son autisme sont celles qu’ils aiment le plus chez elle.

Mais tout le monde n’est pas aussi réceptif. Il peut être difficile pour les amis ou la famille de comprendre lorsqu’une personne qu’ils connaissent depuis l’enfance raconte qu’ils ont reçu un diagnostic à l’âge adulte.

“Les symptômes de l’autisme sont beaucoup plus nuancés et sophistiqués à mesure que vous vieillissez”, a déclaré Gregory Wallace, professeur agrégé de sciences de la parole, du langage et de l’audition qui étudie l’autisme chez les adultes à l’Université George Washington. “Il est plus difficile pour les adultes autistes de changer leur environnement. ou leur comportement, mais on leur demande souvent de faire les deux pour s’intégrer.

Ce malentendu est répandu même parmi les prestataires de soins de santé spécialisés dans l’autisme chez les adultes. “Malheureusement, peu de prestataires se sentent à l’aise pour diagnostiquer les adultes autistes”, a déclaré Dr Elizabeth Wisedirecteur médical du Centre d’autisme et de déficiences développementales pour adultes à la médecine Johns Hopkins. Les cliniques d’autisme pour adultes ne prennent souvent pas non plus d’assurance, ce qui ajoute encore plus d’obstacles à des soins appropriés.

Bien que la recherche sur l’autisme chez les adultes ait considérablement élargi au cours de la dernière décennie, seulement 2% de tout le financement de la recherche sur l’autisme aux États-Unis se concentre sur les questions liées aux adultes.

Questions communautaires

Scolarisée à la maison pendant la majeure partie de ses études, Early n’a jamais eu l’impression de pouvoir s’identifier à quelqu’un autour d’elle. Et même si elle a eu accès à certaines des communautés auxquelles elle appartenait, elle n’a toujours pas été suffisamment noire, autiste ou gay pour se sentir la bienvenue.

“Ce n’est pas que je me sentais mal à l’aise dans ma noirceur, je n’avais tout simplement aucune expérience de socialisation avec d’autres Noirs”, a déclaré Early. « Et étant autiste avec les intérêts que j’ai et m’habillant comme je le fais, j’ai reçu beaucoup de jugement.

“Les gens ont souvent l’impression que vous devriez rentrer dans une case, et si vous ne le faites pas, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous”, a-t-elle ajouté. “Mais j’ai l’impression que cette boîte pour les femmes noires est vraiment petite.”

En matière d’autisme, le simple fait d’être une femme est suffisamment isolant. L’autisme est près de quatre fois plus fréquent chez les hommesdit le CDC.

Mais rejoindre “Love on the Spectrum” a aidé Early sur ce front.

“J’ai vraiment l’impression que c’est une ville souterraine peuplée de gens que je découvre”, a déclaré Early, “et je suis tellement heureux d’en faire partie et d’être accepté quelles que soient mes différences.”

Elle se prépare à obtenir son diplôme d’école de pâtisserie l’année prochaine et travaille sur une page Etsy pour vendre son art. En ce qui concerne sa vie amoureuse, Early a volontiers mis cela sur pause.

“On pourrait dire que je cherche toujours l’amour, mais je ralentis définitivement”, a déclaré Early. “Il se passe tellement de belles choses dans ma vie que je ne ressens pas le besoin d’être en relation avec qui que ce soit pour profiter de ces choses.”

Lisez ceci ensuite :Les taux de diagnostic d’autisme ont triplé en moins de deux décennies. Qu’est-ce que cela signifie pour les écoles ?