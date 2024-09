Journées du Conseil de l’Europe 2024 : Séminaire jeunesse et symposium politique sur la participation politique active des jeunes des minorités nationales

L’édition 2024 des Journées du Conseil de l’Europe en Hongrie continuera de souligner la contribution cruciale du Conseil de l’Europe à la protection et à la promotion des droits des minorités nationales à travers son travail normatif, en particulier les droits politiques des jeunes appartenant aux minorités nationales.

En mai 2023, le Centre européen de la jeunesse de Budapest (CEJB) a déjà accueilli un événement prévoyant l’adoption de la recommandation. Dans son Mot de bienvenue, Secrétaire général adjoint Bjørn Berge a souligné qu’il fallait « mettre l’accent sur les jeunes issus des minorités nationales, les encourager à participer à la politique et à la vie publique de leur pays. Il s’agit de la structure même d’une société démocratique : la protection des droits de chacun. Il s’agit de traiter les minorités nationales comme des égales, qui partageront avec tous les autres la responsabilité de façonner leur avenir commun », a-t-il déclaré.

Le 4 octobre 2023, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté Recommandation CM/Rec(2023)9 sur la participation politique active des jeunes des minorités nationales. La recommandation s’appuie sur les conclusions de la Étude sur la participation politique active des jeunes des minorités nationales dans les États membres du Conseil de l’Europe.

Le séminaire jeunesse et symposium politique 2024 vise à donner suite à l’événement de l’année dernière en présentant en détail la recommandation adoptée depuis lors aux décideurs politiques, aux praticiens universitaires et aux membres de la communauté diplomatique basée à Budapest. Plus important encore, il réunira également des jeunes appartenant à des minorités nationales de plusieurs États membres du Conseil de l’Europe pour un séminaire de formation d’un jour et demi construit autour des thèmes de la recommandation et utilisant le savoir-faire du Département de la jeunesse du Conseil de l’Europe pour faciliter une participation significative des jeunes aux niveaux local, national et européen.

Le chef de la délégation de l’Assemblée parlementaire hongroise, Zsolt Németh, ouvrira le séminaire des jeunes le lundi 17 juin pour encourager la participation des jeunes des minorités nationales à la politique.

Emma Lantschner, professeure associée au Centre d’études de l’Europe du Sud-Est (CSEES) de l’Université de Graz – et membre du Comité consultatif du Conseil de l’Europe sur la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales – présentera les éléments clés de la Recommandation du Conseil de l’Europe sur la participation politique active des jeunes des minorités nationales, qui a été adoptée par le Comité des Ministres en octobre de l’année dernière.

Le secrétaire d’État hongrois chargé de la politique de sécurité et de la sécurité énergétique, M. Péter Sztáray, et le secrétaire adjoint du Conseil de l’Europe, Bjørn Berge, prononceront une fois de plus le discours d’ouverture du symposium politique sur la participation politique active des jeunes des minorités nationales, le 18 juin.

