Journées des musées de Milwaukee » Milwaukee urbain

Maintenant que la ville s’est un peu dégelée, il n’y a aucune excuse pour sortir et découvrir certains des événements autour de Milwaukee ce week-end. Grâce aux Milwaukee Museum Days, vous n’avez aucune excuse pour ne pas sortir et visiter au moins un musée ce week-end : 30 musées de la région bénéficient d’un tarif d’entrée réduit (certains sont même gratuits). Le Lynden Sculpture Garden organise son Lynden Winter Carnival, avec des ateliers, des performances et des conférences éducatives, et Broken Bat Brewing le ramène aux années 90 avec une sortie de bière spéciale inspirée d’un personnage de Le terrain de sable.

25-28 janvier : Journées des musées de Milwaukee

Les Milwaukee Museum Days offrent la possibilité de visiter jusqu’à 30 musées à un tarif réduit. Cela inclut non seulement un accès bon marché aux plus grands musées de Milwaukee, tels que le Milwaukee Public Museum et le Milwaukee Art Museum, mais également à des musées plus petits et spécialisés tels que le National Bobblehead Museum et le Hall of Fame. Les prix varient entre gratuit et 15 $. Pour une carte interactive qui filtre les musées par prix, visitez le VISIT Milwaukee site web . Vous souhaitez ajouter un peu de plaisir supplémentaire à votre excursion Milwaukee Museum Days ? VISIT Milwaukee a également organisé un chasse au trésor qui comprend 15 des musées participants.

25 janvier : Los Magos en el Lago

Le Sugar Maple s’associe au restaurant primé Los Magos Sotol pour une soirée remplie de cocktails, de musique live et de cuisine mexicaine. Los Magos Sotol est connu pour son Sotol – un spiritueux triplement distillé originaire du désert de Chihuahuan et fabriqué à partir de plantes de la famille Dasylirion. Le groupe local de Milwaukee, De La Buena, se produira à 20 heures, et Chef Gabriel García, qui dirige le pop-up Ta’Con Madre Taquiera, servira une variété de plats mexicains. L’événement comprendra également des tirages au sort où les invités pourront gagner des bouteilles Los Magos Sotol, des marchandises, des cartes-cadeaux Sugar Maple et plus encore. L’événement se déroulera de 19 h à 23 h et les billets d’admission générale coûtent 5 $. Il existe également une option de billet VIP de 25 $ qui comprend un accès anticipé à 18 heures, une dégustation de Sotol, une formation, une bière de bienvenue, un billet de tombola et une place privilégiée pour le spectacle de De La Buena. Pour acheter des billets, visitez Eventbrite site web .

27 janvier : Spectacle pour tous les âges Volta Records x Music Go Round

Volta Records et le site de Greenfield de Music Go Round s’associent pour organiser un spectacle pour tous les âges au Cactus Club. La collaboration a commencé comme un moyen non seulement de présenter des artistes plus récents et moins connus, mais aussi de combler le fossé entre la scène musicale de Milwaukee et les scènes musicales d’autres villes du Midwest. Le spectacle présentera des performances de Poste de péage (Madison), Culte des lèvres (Madison), Mauvais crime (Milwaukee) et Pilote Winona (Chicago). Les DJ de Volta Records feront tourner des vinyles avant et après le spectacle et entre les sets. Le spectacle débutera à 19 h et l’entrée coûte 15 $. Les billets peuvent être achetés à la porte ou en visitant le Cactus Club site web .

27 janvier : Fête retour aux années 90 et sortie de bière

Voyagez dans le temps jusqu’à la plus grande décennie de tous les temps (je suis partial) avec Broken Bat Brewing alors qu’ils célèbrent une sortie de bière spéciale. L’événement mettra en vedette un DJ qui jouera les succès préférés de tous les années 90, et un concours de costumes sur le thème des années 90 récompensera deux billets pour voir Hootie et le poisson-globe vivre à Alpine Valley au gagnant. Les clients qui achètent un bracelet gifle Broken Bat pour 32 $ recevront une carte perforée avec quatre coulées de 12 onces de n’importe quelle bière pression et une tasse des années 90. Les invités qui achètent le bracelet à claquettes recevront également un paquet de six de Wendy, le nouveau Hefeweizen traditionnel de Broken Bat, inspiré de Wendy Peffercorn du film de 1993. Le terrain de sable. L’événement se déroulera de 17h à 21h. Pour plus d’informations, visitez le Facebook de l’événement page .

27 janvier : Carnaval d’hiver de Lynden

Le Lynden Sculpture Garden organise une journée remplie de créations artistiques en plein air, de chasses au trésor, de promenades dans les arbres, d’ateliers et bien plus encore. Le carnaval d’hiver de Lynden se déroulera de 10 h à 16 h avec un programme chargé d’activités participatives dirigées par des artistes. Les invités peuvent apprendre à fabriquer des cerfs-volants, des chaises ou des sculptures miniatures d’arbres d’hiver, ou en apprendre davantage sur l’identification des arbres avec Davey Tree Experts. Participez à la chasse au trésor aux rennes ou embarquez pour une « promenade sonore » dans le cadre de la série de performances expérimentales Out There. Le Food truck sud-américain de Pedro sera sur place de 11 h à 15 h. Pour un calendrier complet des activités, visitez le Lynden Sculpture Garden’s site web .

28 janvier : Fabriqué à la main : Lakefront Makers Market

Lakefront Brewery lance une nouvelle série de marchés de créateurs appelée Handcrafted qui mettra en vedette plus d’une douzaine d’artistes et de créateurs locaux. La série vise à soutenir pleinement les créateurs locaux : l’entrée est gratuite et les vendeurs ne paient pas de frais de stand, ce qui signifie que tous les bénéfices vont directement aux artistes.

Les fournisseurs incluent Milwaukee Candle Company, Fresh Prints of MKE, ClayMade et plus encore. La cuisine et le bar de Lakefront Brewery serviront de la nourriture et des boissons et disposeront d’un bar Bloody Mary spécial installé pour l’occasion. De nouvelles variétés du New Grist sans gluten de la brasserie seront également disponibles, comme une pilsner sans gluten avec un soupçon de sirop gourmand. Handcrafted se déroulera de 11h à 16h et se veut un événement récurrent.