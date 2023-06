Journées de Malte, journées de Gênes, célébration du drapeau, glissez-vous dans l’été à la piscine et plus encore – Shaw Local

1. Journées de Gênes : Du mercredi au samedi dans le centre-ville de Gênes.

Le 87e événement annuel est organisé par le service d’incendie de Gênes-Kingston et est un carnaval de collecte de fonds de quatre jours qui comprend des manèges, des divertissements nocturnes, de la nourriture, des jeux et de la musique live. Les bracelets à 25 $ peuvent être achetés en espèces uniquement pour les festivités du jeudi au samedi.

Les attractions du festival et les événements familiaux commencent à 18 h le jeudi et le vendredi et à 14 h le samedi suivi d’un défilé à 13 h le samedi. Les gagnants du concours King and Queen ont été annoncés mercredi par les organisateurs de la bourse, organisés par la Chambre de commerce de la région de Gênes. Un groupe différent montera sur scène chaque soir, avec The Beaux jeudi, Sound Check vendredi et Polly Says samedi à 18 h.

Pour information, visitez facebook.com/genoadays.

2. Journées de Malte : Du vendredi au dimanche dans le centre-ville de Malte.

Malta Days est un festival de trois jours qui célèbre tout ce qui concerne Malte. Avec un carnaval, un café en plein air et une scène sonore, Malta Days possède la plupart des équipements des autres grands festivals de la région. Un trot de tracteur de 5 km et un spectacle de voitures sont prévus le samedi matin, et il y aura de la musique live les soirs de vendredi et samedi soir, et à 13 h le dimanche.

L’événement débute à 17 h vendredi avec un carnaval, des stands de nourriture, un café en plein air et une scène sonore. Le samedi commencera à 6h30 avec un petit-déjeuner aux crêpes du service d’incendie de Malte et se déroulera toute la nuit, avec Buzzed by Sonset sur la scène sonore à 21h00. Le samedi comportera également un spectacle de voitures à 8h00. Le dimanche débutera par un défilé à 11h sur North Third Street, et fin avec la musique de The Beaux de 14h30 à 18h30 le dimanche.

Pour information, visitez maltadaysfestival.com.

3. Concert de la fanfare municipale DeKalb : Prévu pour 19h30 le mardi 13 juin à Hopkins Park, 1403 Sycamore Road, DeKalb. Concerts gratuits les mardis soirs cet été au Hopkins Park Bandshell. Le soliste vocal vedette sera Gavin Wilson le 13 juin; Maureen Christine le 20 juin; et Jordan Pedigo le 27 juin.

Pour information, visitez : dekalbparkdistrict.com/calendar/events/dekalb-municipal-band-concert-series-2023.

4. Célébration du jour du drapeau à Sycamore Veterans Grove : Prévu pour 11 h le mercredi 14 juin à Sycamore Middle School, 150 Maplewood Drive, Sycamore. Gratuit pour le public. Ce sera une courte cérémonie; puis promenez-vous dans le bosquet et lisez les pancartes des anciens combattants attachées à chaque arbre.

Pour plus d’informations, appelez le 815-901-8972, envoyez un courriel à [email protected] ou visitez facebook.com/events.

5. Glissez-vous dans Summer Bash : De 15 h à 17 h samedi à Hopkins Pool à Hopkins Park, 1403 Sycamore Road à DeKalb. L’événement est organisé par le DeKalb Park District et proposera des activités sur le thème de luau, de la musique, des activités familiales sur le pont et dans l’eau.

Des frais d’admission quotidiens réguliers à la piscine Hopkins s’appliqueront : 6 $ pour les résidents, 10 $ pour les non-résidents.

Pour information, visitez dekalbparkdistrict.com/calendar/events/slide-into-summer-bash-2023.

Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Daily Chronicle sur shawlocal.com/daily-chronicle/local-events/ où ils sont ensuite pris en compte pour être inclus dans cette fonctionnalité. Les soumissions au calendrier communautaire sont également imprimées dans l’édition du jeudi du Daily Chronicle.