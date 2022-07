Journées de la salade – Le New York Times

J’ai passé plus d’heures de cuisine que je ne veux l’admettre à essayer, en vain, de recréer la vinaigrette César d’un certain restaurant de Midtown Manhattan.

Parfois, je fais tout pour le parmesan. D’autres fois, je double le jus de citron. J’ai fait ma propre poudre d’anchois séchée au four, omis le Worcestershire, ajouté une pincée de MSG. Je me suis convaincu que si j’arrive à obtenir la formule correcte, j’aurai un élixir magique que je peux dribbler sur n’importe quelle combinaison de légumes et voilà, la salade parfaite.

Le pansement n’est pas le problème. Ou plutôt, ce n’est pas le seul problème avec mes salades. Je suis un maximaliste des produits. Je me laisse emporter par la générosité de la saison, en sélectionnant ce qui me semble bon sur le marché vert, en mettant le tout dans un bol, en prêtant peu d’attention aux commandements de la salade sur l’équilibre de la texture et de l’acide. Je n’ai jamais choisi le bon fromage.