«Journées de 14 heures sans pause et sans salle de bain»: le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, poursuivi par son ancienne femme de ménage | Nouvelles américaines

Une ancienne femme de ménage du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, affirme qu’elle et d’autres employés ont été obligés de travailler dans des conditions dangereuses et insalubres, notamment en ayant dû sortir d’une fenêtre de buanderie pour accéder à une salle de bain.

Mercedes Wedaa poursuit M. Bezos et deux sociétés qui géreraient ses propriétés dans le cadre d’un procès intenté à Seattle cette semaine.

Elle a été embauchée en 2019 pour un poste de femme de ménage qui l’obligeait à “travailler autour d’une famille sans être vue”, selon la plainte.

Certains de ses quarts de travail duraient jusqu’à 14 heures sans pause, période pendant laquelle il n’y avait “pas de salle de bain raisonnablement accessible pour les femmes de ménage”, selon le procès.

Lorsque la famille Bezos était à la maison, les femmes de ménage n’étaient autorisées à entrer dans la maison que pour nettoyer, ce qui signifiait qu’elles ne pouvaient pas utiliser la porte de la buanderie pour accéder directement à une salle de bain, car elle ne menait qu’à la résidence.

Au lieu de cela, ils devaient parfois sortir par la fenêtre de la buanderie pour emprunter un chemin qui menait à une salle mécanique et en bas à une salle de bain, une situation qui était en place depuis environ 18 mois, affirme Mme Wedaa.

La plainte a déclaré qu’en raison du manque de salles de bains facilement accessibles, elle et d’autres femmes de ménage passaient une grande partie de leur journée à ne pas pouvoir utiliser les toilettes, ce qui entraînait de fréquentes infections des voies urinaires.

Parmi les autres revendications de Mme Wedaa figuraient :

• Il n’y avait pas de place pour que les femmes de ménage se reposent

• Les femmes de ménage prenaient parfois leurs repas dans une buanderie

• Les employés hispaniques ont été victimes de discrimination en raison de leur race

• Elle s’est plainte auprès des patrons de l’embauche de travailleurs sans papiers sur une base contractuelle, du manque de pauses et de conditions de travail dangereuses

• À la suite de ses plaintes, elle a été rétrogradée, bien qu’elle n’ait jamais été sanctionnée pour ses performances professionnelles

• Elle a été licenciée à tort, on lui a dit qu’elle semblait “malheureuse” et que cela avait un effet négatif sur l’équipe

Mme Wedaa demande des dommages-intérêts dont le montant sera déterminé lors du procès.

L’avocat de M. Bezos, Harry Korrell, a déclaré que les affirmations de Mme Wedaa étaient absurdes, ajoutant qu’elle n’avait déposé plainte qu’après que sa demande de paiement de 9 millions de dollars (8 millions de livres sterling) ait été refusée.

Il a ajouté: “Mme Wedaa gagnait plus de six chiffres par an et était la femme de ménage principale.

“Elle était responsable de ses propres heures de pause et de repas, et il y avait plusieurs salles de bains et salles de repos à sa disposition, ainsi qu’aux autres membres du personnel.

“Les preuves montreront que Mme Wedaa a été licenciée pour des raisons de performance.”

L’avocat de Mme Wedaa, Patrick McGuigan, a déclaré que sa cliente avait “travaillé dur toute sa vie, c’est une personne très crédible et des preuves convaincantes étayent ses affirmations”.