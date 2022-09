Journée vérité et réconciliation : le chef appelle à une réflexion sur les pensionnats indiens

VICTORIA –

Le chef national de l’Assemblée des Premières Nations a déclaré que la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation d’aujourd’hui concerne les survivants des pensionnats indiens du Canada et les enfants qui y sont morts et qui ne sont jamais rentrés chez eux.

Des cérémonies, des marches et d’autres rassemblements sont prévus partout au Canada pour observer le jour férié fédéral, également connu sous le nom de Journée du chandail orange, qui a été établi l’année dernière à la suite de la découverte de lieux de sépulture présumés non marqués dans d’anciens pensionnats.

La chef nationale RoseAnne Archibald dit que cette journée est l’occasion de faire une pause et de réfléchir à l’impact des écoles sur les peuples autochtones et aux rôles que les institutions ont joué dans l’histoire du Canada.

Certains des événements prévus aujourd’hui comprennent l’illumination de la tour de la Paix sur la Colline du Parlement en orange, une programmation sur les pensionnats à la Winnipeg Art Gallery et un pow-wow communautaire à la Nation Songhees de la région de Victoria.

Marc Miller, ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones, affirme que le gouvernement est déterminé à faire en sorte que la réconciliation demeure ancrée dans les objectifs quotidiens et à long terme du Canada.

Linc Kesler, pensionnat et spécialiste de l’identité autochtone à l’Université de la Colombie-Britannique, affirme que la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation contribue à mettre les questions autochtones au premier plan pour les Canadiens.

“Quant à ce que les Canadiens penseront de tout cela, je ne sais pas”, a-t-il déclaré. “Je sais ce que j’espère qu’ils en feraient et ce serait qu’ils deviendraient plus conscients de tout ce qu’ils n’ont pas su dans le passé.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 30 septembre 2022.