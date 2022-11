Journée Turquie 5K, “The Polar Express”, le Père Noël arrive en ville et plus – Shaw Local

1. Lancez la saison des classiques des fêtes avec une projection gratuite de “The Polar Express” à 11 h vendredi au théâtre égyptien, 135 N. Second St., DeKalb.

Aucun billet ou RSVP n’est requis.

Pour l’avenir, la Beth Fowler Dance Company mettra en scène le ballet « Casse-Noisette » du 2 au 4 décembre.

Découvrez tous les spectacles à venir, y compris “A Million Dollar Christmas” le 17 décembre, célébrant la musique de Presley, Perkins, Lewis et Cash, et l’apparition de l’année prochaine par Mavis Staples le 3 février.

Pour information, composez le 815-758-1215 ou visitez egyptiantheatre.org.

2. Commencez votre journée de la dinde avec une petite course en faveur de Neighbour’s House, avec les organisations à but non lucratif Giving Thanks 5K à 8 heures du matin jeudi à Hopkins Park, 1403 Sycamore Road, DeKalb.

Pour information, visitez runsignup.com/Race/Events/IL/Dekalb/GivingThanks5K22, voisinshouse.org/nhgt5k.

Le parcours est ouvert aux coureurs sérieux, aux joggeurs et même à ceux qui souhaitent se promener avec un café à la main.

Tous les profits iront à l’organisation à but non lucratif locale, Neighbours ‘House et aideront à fournir à plus de 200 étudiants du comté de DeKalb un soutien académique et relationnel tout au long de l’année grâce au club pour enfants après l’école, aux vacances de lecture d’été, aux vacances de musique de la semaine de relâche.

3. Le Père Noël arrive en ville à 18 h au centre-ville de DeKalb le jeudi 1er décembre, organisé par la Chambre de commerce de DeKalb.

Le Père Noël lui-même se rendra au centre-ville pour l’événement annuel Lights on Lincoln et Santa Comes to Town de la chambre, avec du chocolat chaud, des chants de chant au Van Buer Plaza et l’illumination de l’arbre de Noël du centre-ville.

Le Père Noël sera également disponible pour des visites à Van Buer Plaza, et le système de transport en commun DeKalb offrira un bus spécial gratuit pour aider les familles à se rendre à l’événement et à en revenir.

La marche du chocolat d’hiver 2022 de Sycamore aura lieu de 16 h à 20 h le jeudi 1er décembre à partir de Blumen Gardens, 403 Edward St. à Sycamore. La première gâterie de la soirée comprendra également un chocolat chaud souvenir.

Coût pour participer à 12 $. Les acheteurs désireux de commencer leur liste de vacances peuvent s’inscrire en ligne.

5. Amenez les enfants à l’événement Christmas Extravaganza du YMCA de la famille Kishwaukee au 2500 Bethany Road à Sycamore de 16 h à 19 h le vendredi 2 décembre.

L’événement familial comprendra des promenades en train sur le Polar Express, de la musique de Noël en direct, de la décoration de biscuits, du chocolat chaud, des jeux de carnaval, des tombolas, des bonbons et des prix, des concessions, de l’artisanat des Fêtes et plus encore.

