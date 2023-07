Journée tragique du rugby irlandais : l’équipe U-20 secouée par la mort du père du joueur et d’adolescents connus de l’équipe

L’équipe irlandaise de rugby des moins de 20 ans fait face à une journée très émouvante après avoir subi deux tragédies distinctes avant un match crucial contre les Fidji dans le championnat du monde de rugby.

Hier soir, l’une des stars de l’équipe, Jack Oliver, a appris la mort de son père, Grieg Oliver, après avoir été tué dans un horrible accident de parapente au-dessus du Cap.

Olivier, 58 ans, aformer rugby écossais international, est censé avoir noyé hier après avoir été « cogné contre les rochers » à la suite de l’accident anormal qui l’a vu plonger dans des vagues agitées.

Six membres de l’équipe U20 avaient fréquenté le St Michael’s College de Dublin avec Andrew et Max, tous deux âgés de 18 ans. Les adolescents venaient tout juste de terminer leurs études à l’école avant leur mort tragique.

Faisant la queue pour l’hymne national avant le match crucial de cet après-midi, les joueurs en deuil se tenaient bras dessus bras dessous portant des brassards noirs sur le terrain du stade Danie Craven en Afrique du Sud.

L’équipe d’Irlande se tient debout pour l’hymne national en portant des bandes noires en l’honneur de Grieg Oliver et de deux étudiants irlandais, Andrew O’Donnell et Max Wall, au stade Danie Craven en Afrique du Sud

L’entraîneur de rugby de Munster et ancien international écossais Greig Oliver, 58 ans (photo), est décédé après un accident de parapente

Jack Oliver arrive au stade Danie Craven en Afrique du Sud avant le match U20 d’aujourd’hui entre l’Irlande et les Fidji. Jack a appris que son père avait été tué dans un accident de parapente hier

Les récents diplômés Andrew O’Donnell (à gauche) et son camarade de classe Max Wall (à droite), tous deux âgés de 18 ans et de la même école, sont décédés dans des incidents tragiques distincts au cours du week-end.

S’exprimant avant l’annonce de la mort d’Oliver, l’entraîneur Richie Murphy a déclaré que son équipe était « massivement dévastée » par la mort des deux garçons.

« Je pense que les gars sont définitivement sous le choc, très dévastés évidemment par ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.

«Je pense que c’est à travers toute l’équipe, évidemment ces gars connaissent les jeunes garçons beaucoup mieux que certains des autres membres. Tout le monde est dans le même genre de position où c’est le choc. Nous avons notre médecin sous la main, il s’occupe des gars.

Murphy a poursuivi: “ Nous avons eu un certain nombre de conversations avec quelques-uns d’entre eux et les gars étaient évidemment très contrariés hier, mais se sentent définitivement un peu mieux aujourd’hui et probablement, ne l’ont pas accepté, mais ont clarifié ce qui se passe dans leurs têtes .’

Le capitaine Diarmuid Mangan a ajouté: « Beaucoup de gars de notre équipe auraient connu les deux garçons.

«Tout le monde essaie juste de contourner les gars et de s’assurer qu’ils vont bien et qu’ils sont pris en charge. C’est évidemment une terrible tragédie et nous présentons nos condoléances aux deux familles.

Andrew O’Donnell, élève de 18 ans, photographié avec le chien de la famille

Des hommages ont été rendus aux deux adolescents, Andrew O’Donnell et Max Wall, en tant que jeunes hommes « brillants, sportifs et universitaires ».

Les deux jeunes de 18 ans étaient en vacances après l’examen pour célébrer la fin de leurs études secondaires avec des dizaines de camarades de classe qui sont maintenant rentrés chez eux aujourd’hui après avoir été «traumatisés».

On pense que O’Donnell est tombé et s’est cogné la tête alors qu’il rentrait chez lui le long de falaises jusqu’à son hôtel aux petites heures du samedi matin après une soirée à Hora, la capitale d’Ios.

Le corps d’O’Donnell a été retrouvé dimanche matin et la nouvelle de sa mort plus tard dans la journée a provoqué l’effondrement de son ami Wall sous le choc.

Selon les médias locaux, le jeune avait des antécédents de problèmes cardiaques.

Les parents dévastés des garçons se sont rendus en Grèce pour ramener leurs restes à la maison, tandis que leurs camarades de classe traumatisés rentrent aujourd’hui en Irlande via Bristol.

Quelques heures plus tard, Jack Oliver a appris la mort de son père Grieg Oliver dans un accident de parapente.

Oliver, qui avait été officier de performance d’élite au club de rugby irlandais de Munster, n’avait que 58 ans. Le fier père s’était rendu en Afrique du Sud pour soutenir son fils Jack et l’équipe d’Irlande lors des Championnats du monde de rugby U20.

Lors d’un vol en tandem depuis Signal Hill surplombant la côte de Cape Town en Afrique du Sud, deux pilotes sont entrés en collision en vol au-dessus de Sea Point Promenade, une zone touristique populaire.

Oliver aurait été passager lors d’un vol en tandem au-dessus de la côte de Cape Town en Afrique du Sud lorsque son engin s’est écrasé dans un autre parapente en tandem. Il a joué trois fois pour l’Ecosse dans les années 80 et 90

Des images déchirantes sont apparues de Jack Oliver, un joueur de rugby à XV irlandais des moins de 20 ans, se préparant pour un affrontement en Coupe du monde contre les Fidji aujourd’hui

La vue des parapentes décolle de Lions Head et Signal Hill de Camps Bay ci-dessous et de la chaîne de montagnes des Douze Apôtres

Sauvez des nageurs et des ambulanciers paramédicaux à Rocklands Beach, au Cap, qui avaient récupéré le corps de l’ancien demi de mêlée écossais Greig Oliver, 58 ans.

Le pilote d’Oliver a déployé un parachute de réserve et a atterri en toute sécurité dans la mer, mais Greig n’a pas pu se remettre de l’accident et a atterri près de la côte.

Un témoin oculaire a déclaré à MailOnline : « J’ai vu un parapente au-dessus de l’eau déployer son deuxième parachute à environ 50 mètres de haut et 50 mètres au large.

« Les deux personnes sont tombées à l’eau et nous avons tous couru vers le mur. Les vagues étaient grosses et les deux gars se faisaient cogner contre les rochers.

Le président de l’Association sud-africaine de deltaplane et de parapente (SAHPA), Louis Stanford, a déclaré que la mort de Greig représente le premier décès en tandem dans le pays depuis plus de deux décennies.

«Normalement, ces opérations en tandem sont exécutées en toute sécurité dans un ensemble strict de paramètres. C’est un accident très triste et l’Autorité de l’aviation civile va enquêter.

Après le double drame pour l’équipe d’Irlande, une minute de silence a eu lieu avant leur match contre les Fidji au stade Dannie Craven de Stellenbosch, et aura lieu lors de tous les autres matches du championnat cet après-midi.

Jack Oliver devait commencer à former le banc cet après-midi, mais a maintenant été retiré de l’équipe.