Le parlement hongrois a adopté une loi qui interdit effectivement aux couples homosexuels d’adopter des enfants, provoquant un tollé majeur de la part des groupes de défense des droits humains et des militants LGBTQ.

La législation, poussée par le gouvernement du Premier ministre conservateur Viktor Orban, dont le parti Fidesz bénéficie d’une majorité des deux tiers à l’Assemblée nationale, rend seuls les couples mariés éligibles à l’adoption d’enfants.

Les mariages entre personnes du même sexe étant interdits dans le pays, cela exclut fondamentalement les syndicats gays et lesbiens de demander l’adoption.« La règle principale est que seuls les couples mariés peuvent adopter un enfant, c’est-à-dire un homme et une femme mariés », la loi lit.

Une faille dans laquelle un membre d’un couple LGBTQ a adopté un enfant célibataire a également été comblée. Les personnes non mariées ont désormais besoin d’une autorisation spéciale du ministre des Affaires familiales pour adopter, et Katalin Novak, qui occupe le poste, est connue pour être un fervent partisan des valeurs traditionnelles.

Au cours de la session de mardi de l’Assemblée nationale, 134 députés sur 199 ont voté en faveur de la loi, 45 l’ont rejetée, cinq députés se sont abstenus. La Coalition démocratique, qui dispose de neuf sièges, a sauté le vote car elle a qualifié la législation d’illégale.

Le parlement a également approuvé des amendements aux constitutions, qui définissent entre autres une famille comme l’union d’un père, qui est un homme, et d’une mère, qui est une femme.

Amnesty International a fustigé la loi comme «Discriminatoire, homophobe et transphobe», avec le directeur du groupe, David Vig, disant que cela représente une nouvelle attaque contre la communauté LGBT dans le pays.

«C’est un jour sombre pour la communauté LGBTQ de Hongrie et un jour sombre pour les droits de l’homme», Vig a déclaré, accusant le gouvernement d’utiliser la pandémie de coronavirus pour se précipiter à travers la loi, qui vient d’être proposée en novembre.

Le groupe international de défense des droits des homosexuels ILGA a déclaré qu’en raison de la législation, «Les enfants LGBTI seront forcés de grandir dans un environnement qui les empêche d’exprimer leur identité.»

La Hongrie a fermement résisté à la récente tentative de l’UE d’étendre les droits des personnes LGBTQ, malgré le risque de violer la législation européenne.

Avec la Pologne, le gouvernement hongrois a bloqué l’approbation du budget de l’UE sur une clause liant l’allocation des fonds à la manière dont les États membres maintiennent l’état de droit. Un compromis sur le paquet de 1,8 billion n’a été atteint que la semaine dernière.

Les désaccords entre Budapest et Bruxelles vont bien au-delà des droits des couples de même sexe et incluent l’immigration, la liberté des médias et les règles pour les organisations non gouvernementales.

