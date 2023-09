« Journée sans Meta » : les journalistes canadiens appellent au boycott d’Instagram et de Facebook | Actualités des médias

Montréal Canada – Les fédérations de journalistes et de relations publiques de la province canadienne du Québec appellent le public à se joindre à un boycott d’une journée des plateformes de médias sociaux appartenant à Meta en raison de l’interdiction par l’entreprise de partager des informations au Canada.

La Fédération des journalistes professionnels du Québec a déclaré que la soi-disant « Journée sans méta » de vendredi – coïncidant avec la Journée internationale de la démocratie – visait à envoyer un message selon lequel « le Québec ne se laissera pas intimider et continuera de soutenir les médias et les journalistes locaux ».

« En bloquant l’information, Meta ne permet pas aux citoyens d’accéder à des informations crédibles et cela nous inquiète grandement », a déclaré Patrick Howe, président de la Société des professionnels des relations publiques du Québec, dans un communiqué. déclaration la semaine dernière.

Meta – le propriétaire de Facebook et d’Instagram – a imposé un black-out de l’information au Canada le 1er août en raison d’une nouvelle loi qui aurait obligé l’entreprise à payer les médias canadiens pour le contenu partagé sur ses plateformes.

En cette Journée internationale de la démocratie, le CAJ se tient aux côtés de ses collègues @FPJQ en appelant à un boycott d’une journée des plateformes de Meta au Canada.https://t.co/S4daZ1zMmr — Association canadienne des journalistes (@caj) 15 septembre 2023

Le gouvernement a déclaré que la Loi sur les informations en ligne vise à aider une industrie canadienne des médias en difficulté qui a fait face à des licenciements massifs ces dernières années, tout en faisant payer leur juste part aux géants des médias sociaux.

Mais Meta et Google, qui devrait également être concerné par la législation mais qui n’a pas encore bloqué les informations sur ses moteurs de recherche et sur d’autres plateformes au Canada, ont dénoncé cette mesure.

La position de Meta a suscité de nombreuses réactions négatives, en particulier après avoir maintenu son blocage des informations alors que les Canadiens recherchaient des informations fiables en ligne lors des incendies de forêt massifs dans certaines parties des Territoires du Nord-Ouest et de la Colombie-Britannique le mois dernier.

« Facebook fait passer les profits des entreprises avant la sécurité des citoyens », a déclaré le 21 août le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qualifiant la conduite de l’entreprise d’« inconcevable ».

Début septembre, Ottawa a présenté un projet de règlement qui, selon lui, visait à donner aux entreprises les moyens de satisfaire à la loi sans intervention du gouvernement.

La proposition permettrait de récolter 172 millions de dollars canadiens (126,6 millions de dollars) par an auprès de Google et environ 60 millions de dollars canadiens (44 millions de dollars) par an auprès de Facebook, a déclaré un responsable canadien aux journalistes, comme l’avait rapporté l’agence de presse Reuters à l’époque.

Cependant, Meta a rapidement déclaré que le projet de règles ne répondait pas à ses préoccupations – et que son blocage était resté en place.

« Meta a clairement les moyens de faire sa part, mais insiste pour jouer selon ses propres règles, ce qui est inacceptable », a déclaré Michael Nguyen, président de la Fédération des journalistes professionnels du Québec, dans un communiqué de la semaine dernière.

L’Association canadienne des journalistes, le grand conglomérat médiatique québécois Quebecor, ainsi que les syndicats, les municipalités et les chambres de commerce de la province francophone ont signé vendredi la « Journée sans méta ».

Les groupes ont demandé aux Canadiens d’éviter de publier sur Facebook et Instagram pour la journée. Ils ont également exhorté les gens à s’abonner à un média local.