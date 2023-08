Journée nationale du sport : célébrer l’essor de l’e-sport, le phénomène sportif new-age en Inde

L’e-sport, le dernier né de l’écosystème sportif, bouleverse les normes traditionnelles et fait des vagues dans tout le pays. Autrefois considéré comme un passe-temps de niche, l’e-sport s’est transformé en un phénomène mondial qui remodèle le paysage sportif traditionnel de nombreuses manières. Alors que le pays se prépare à célébrer la Journée nationale du sport, plongeons-nous dans l’essor fulgurant de ce phénomène sportif du nouvel âge.

Pour qu’un sport gagne en reconnaissance et en crédibilité auprès du grand public, il est essentiel d’obtenir des succès significatifs lors de grands tournois internationaux et l’Esports remplit ce critère. Avec des médailles de bronze remarquables au titre DOTA 2 aux Jeux du Commonwealth 2022, ainsi qu’au titre Hearthstone aux Jeux asiatiques de 2018 où l’Esports était un événement de démonstration à son actif, l’Inde a déjà marqué sa présence sur la carte mondiale de l’Esports.

Désormais, le pays est prêt à s’affronter dans quatre titres différents lors des prochains Jeux asiatiques 2022 à Hangzhou, où l’Esports fait ses débuts en tant que sport médaillé à part entière. À ce sujet, le ministère des Sports a également donné son approbation officielle pour que le contingent de 15 membres représente la nation au prestigieux tournoi, ce qui constitue une étape monumentale vers l’importance croissante de considérer l’Esports comme un sport grand public.

Charanjot Singh, un éminent athlète indien de la FIFA, a récemment obtenu la première place dans l’épreuve de classement de la région de l’Asie du Sud pour les Jeux asiatiques de 2022. S’exprimant avant la plus grande compétition de sa vie, l’athlète a déclaré : « Je n’aurais jamais pensé que je représenterais l’Inde. en Esports lors d’un tournoi international aussi majeur. Ayant commencé par des tournois locaux, cela me procure une immense joie d’assister à cette montée rapide de l’Esports dans le pays. Je suis heureux que les gens aient compris que l’Esports est comme n’importe quel autre sport car il nécessite des réflexes physiques, une forte force mentale, du dévouement, de la pratique et de la stratégie. Chaque jeune enfant ayant une manette à la main sera désormais encouragé au lieu d’être réprimandé.

Alors que l’Esports a acquis la stature d’un sport lorsque le gouvernement l’a officiellement reconnu comme un événement multisports, sa légitimité auprès du grand public a été renforcée lorsque le gouvernement a apporté des modifications à la loi sur l’information et la technologie pour établir une distinction claire entre l’Esports et les jeux en ligne. .

Parlant du parcours inspirant de l’Esports, du statut de passe-temps à celui de sport officiel, M. Lokesh Suji, directeur de la Fédération indienne d’Esports et vice-président de la Fédération asiatique d’Esports (AESF), a déclaré : « En un an, l’Esports a transcendé le perception du divertissement pour atteindre le niveau d’excellence compétitive. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le gouvernement d’avoir séparé l’Esports du jeu en ligne et de ne pas le considérer comme faisant partie de l’iGaming, du rami, des jeux d’argent, etc. Avec nos athlètes talentueux luttant pour une médaille aux Jeux asiatiques de cette année et l’inclusion officielle de l’Esports en tant que sport médaillé pour les Jeux asiatiques de 2026, cela contribuera à éduquer encore davantage le grand public sur son importance. Au vu de la trajectoire de croissance impressionnante de l’écosystème, nous attendons avec impatience son épanouissement dans le pays.

Parallèlement aux grands tournois internationaux, l’Esports a également fait sa place dans les médias grand public. La portée du jeu compétitif s’est étendue au-delà des plateformes dédiées à l’Esports, avec des réseaux sportifs établis comme Star Sports et des géants du streaming comme JioCinema réalisant le potentiel du secteur en diffusant des événements Esports à un public plus large.

Partageant ses réflexions sur l’intégration de l’Esports, Animesh Agarwal, fondateur et PDG de 8Bit Creatives et co-fondateur de S8UL a déclaré : « La transition des plateformes de streaming en ligne vers des réseaux sportifs renommés signifie un changement notable dans la perception de l’Esports, le positionnant sur au même niveau que les sports traditionnels. À mesure que les tournois Esports deviendront un spectacle familier dans les foyers à travers le pays, il y aura un regain d’intérêt et de participation, conduisant à un plus grand bassin de talents potentiels que nous pourrons guider, soutenir et représenter. De plus, à mesure que l’Esports consolide son statut de grand public, l’intérêt des marques non endémiques cherchant à établir une présence et à faire partie de la communauté des joueurs montera également en flèche, ce qui sera bénéfique pour la croissance globale du secteur.

L’obtention du statut de sport grand public de l’e-sport a non seulement conduit à une recrudescence de sa popularité et de son acceptation culturelle, mais a également créé une base solide au niveau local permettant aux joueurs de l’adopter comme une option de carrière viable.

Tanmay Singh, également connu sous le nom de ScoutOP, qui est l’un des principaux joueurs du pays, déclare : « En tant qu’athlète Esports, je me sens plus validé et motivé que jamais. La reconnaissance sur différentes plateformes comme la télévision et les principaux services de streaming me fait réaliser que nous faisons partie d’une industrie en évolution rapide qui captive le cœur des gens à travers le pays. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour être un athlète Esports, et je suis vraiment ravi de contribuer à la révolution du jeu vidéo en cours en Inde.

Selon le rapport « Windows of Opportunity » sur l’industrie indienne des médias et du divertissement réalisé par FICCI-EY, le nombre de joueurs d’esports dans tous les jeux de niveau compétitif en Inde est passé de 600 000 en 2021 à 1 million en 2022, et il devrait atteindre 2,5. millions en 2023.

À mesure que l’e-sport continue de prospérer, son paysage évolue à mesure que l’intelligence artificielle (IA), la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR) et les jeux Web3 repoussent les limites de ce qui est possible. Les tournois d’e-sport sont organisés dans les stades, les diplômes et les cours d’e-sport dans les établissements d’enseignement deviennent courants, et même les États construisent leurs propres académies d’e-sport. On peut donc dire sans se tromper que l’avenir du jeu vidéo en Inde est passionnant.