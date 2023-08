Journée nationale du sport 2023 : souhaits, citations et messages à partager sur Rashtriya Khel Divas

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT 2023 : La Journée nationale du sport est célébrée chaque année le 29 août en l’honneur du major Dhyan Chand, le légendaire joueur de hockey. Cette journée est importante pour la nation car elle incite les gens à faire du sport et à maintenir un mode de vie sain. Ce jour-là, de nombreuses compétitions et événements sportifs ont lieu dans tout le pays et les athlètes sont récompensés par des trophées pour leurs réalisations.

Le but de cette journée est de promouvoir l’esprit sportif, la persévérance, la discipline et le travail d’équipe auprès du grand public et d’encourager davantage de personnes à s’impliquer dans le sport et à en faire une partie importante de leur vie. En Inde, la Journée nationale du sport a été inscrite pour la première fois au calendrier des jours fériés en 2012. Voici quelques citations, souhaits et messages pour la Journée nationale du sport.

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT 2023 : CITATIONS

1. C’est juste un travail. L’herbe pousse, les oiseaux volent, les vagues martèlent le sable. J’ai battu les gens…Mohammed Ali

2. Ma philosophie est de n’avoir peur de personne. Si je joue bien, tant mieux ; si je ne le fais pas, j’apprends du match et je passe à autre chose—Saina Nehwal

3. Ne dites jamais jamais car les limites, comme les peurs, ne sont souvent qu’une illusion.Michael Jordan

4. Si vous n’exécutez pas vos plans, vous n’arriverez nulle part—Sachin Tendulkar

5. Il est important de comprendre que si vous tombez, il est important que vous vous releviez immédiatement.Sachin Tendulkar

6. Je pense que les écoles et les entreprises devraient aider le gouvernement à populariser le sport dans le pays. Il ne serait pas juste de blâmer le gouvernement pour chaque débâcle sportive…Viswanathan Anand

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT 2023 : VOEUX ET MESSAGES

1. À l’occasion de la Journée nationale du sport, salutations à tous les passionnés de sport et je salue les stars du sport indien, qui consacrent leur vie à apporter la gloire à la nation. Bonne Journée Nationale du Sport à tous !

2. La vie est incomplète sans sport, c’est le moment de rafraîchir notre temps alors jouez autant que vous le pouvez. Profitez de la Journée nationale du sport ! Meilleurs vœux.

3. La persévérance peut transformer un échec en une réussite extraordinaire. Bonne Journée Nationale du Sport !

4. Les médailles d’or remportées par les athlètes ne consistent pas en or mais en leur travail acharné et leur détermination et nous ne devrions jamais l’oublier. Bonne Journée Nationale du Sport !

5. Les jours difficiles sont les meilleurs car ce sont les jours où les champions naissent. Bonne Journée Nationale du Sport !

6. Le sport rassemble tout le monde et grâce au sport, nous pouvons créer une société saine et lorsque nous aurons une société saine et lorsque nous aurons une société saine, nous aurons sûrement un État sain ou une nation saine. Je demande donc à chacun de pratiquer toute forme de sport au moins trois fois par semaine. Profitez de la Journée nationale du sport.