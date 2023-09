Journée nationale du sport 2023 : rôle des écoles dans la promotion du sport et de la condition physique

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT 2023 : L’Inde célèbre chaque année la Journée nationale du sport le 29 août pour commémorer l’anniversaire de la naissance du major Dhyan Chand, également connu sous le nom de « magicien du hockey ». La journée vise également à promouvoir le sport et à souligner l’importance de la forme physique.

Date et historique

La Journée nationale du sport a été célébrée pour la première fois en 2012. Elle marque l’anniversaire de la naissance du major Dhyan Chand, considéré comme l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais pratiqué ce sport.

Fête

Plusieurs prix comme le Major Dhyan Chand Khel Ratna (anciennement appelé Rajiv Gandhi Khel Ratna), le prix Arjuna et le prix Dronacharya sont également décernés par le président indien aux sportifs du pays à l’occasion de la Journée nationale du sport.

Les écoles, collèges et académies de sport organisent des compétitions et autres événements pour sensibiliser au sport et à ses bienfaits.

Quel est le rôle des écoles dans la promotion du sport et de la forme physique ?

Les établissements d’enseignement de notre pays ont la responsabilité sociale de promouvoir la condition physique parmi les étudiants. Il a été prouvé que le sport et l’éducation physique dans les écoles améliorent l’apprentissage et les résultats scolaires des enfants. Ils contribuent à réduire l’absentéisme et à améliorer le moral global de l’école.

L’importance de l’adoption du sport et de l’éducation physique a été reconnue avec la formulation de la politique nationale du sport en 1984. Son objectif était d’élever le niveau du sport dans le pays.

Les écoles jouent un rôle majeur dans la croissance physique des enfants. L’administration doit inclure des activités sportives parascolaires et encourager les étudiants à y participer. Elle peut également créer des stratégies pour améliorer l’activité des étudiants.

Les écoles doivent encourager et promouvoir de saines habitudes alimentaires en se coordonnant avec leurs cafétérias pour décider d’un menu sain. Des programmes et séminaires sur la nutrition peuvent également être organisés. Les étudiants devraient recevoir du matériel informatif sur les bienfaits du sport et des activités physiques.

Activités d’éducation physique pour les écoles

Voici certaines activités qui peuvent être proposées aux élèves pour promouvoir la forme physique. Ceux-ci inclus: