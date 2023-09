Journée nationale du sport 2023 : célébration de la vie du major Dhyan Chand, le magicien du hockey indien

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT 2023 : Le major Dhyan Chand, l’un des plus grands joueurs de hockey, était un joueur astucieux. Il est né le 29 août 1905 à Prayagraj, anciennement connue sous le nom d’Allahabad. L’héritage du joueur légendaire est gravé dans l’histoire sportive de l’Inde et son anniversaire est célébré comme la Journée nationale du sport. Ses contributions au sport sont si importantes que le gouvernement indien lui a décerné le prix Padma Bhushan, la troisième plus haute distinction civile en Inde, en 1956.

Souvent surnommé le Magicien, les incroyables capacités de Dhyan Chand avec un bâton de hockey sont bien connues et toujours appréciées. Sa capacité à marquer des buts sans effort a toujours été son meilleur atout. La façon dont il contrôlait le ballon n’avait jamais été vue auparavant et n’a pas été égalée depuis.

Dhyan Chand a remporté trois médailles d’or olympiques consécutives en 1928, 1932 et 1936, faisant de l’Inde la force la plus dominante du hockey, perdant rarement un match.

Le père de Dhyan Chand était joueur de hockey et a servi dans l’armée britannique. Lui aussi a suivi les traces de son père et s’est enrôlé dans l’armée britannique à l’âge de 16 ans. En plus de cela, il a commencé à jouer au hockey et a ensuite rejoint l’équipe de l’armée indienne. Il était tellement impliqué dans le jeu qu’on le voyait souvent s’entraîner après ses heures de service pour développer ses compétences.

Il a fait ses débuts dans l’équipe de l’armée indienne en 1926 lors d’une tournée en Nouvelle-Zélande pour une série. L’Inde a dominé la série en remportant 18 matchs du circuit avec 2 nuls et 1 défaite. À partir de là, il n’a jamais regardé en arrière et a accédé à la grandeur.

En raison de ses performances remarquables, Dhyan Chand a été sélectionné dans l’équipe indienne de hockey pour les Jeux olympiques de 1928 à Amsterdam. L’Inde a remporté la médaille d’or cette année-là alors que The Wizard a accumulé des buts.

L’Inde a continué sa domination en remportant les Jeux olympiques de 1932 à Los Angeles.

Dhyan Chand a été nommé capitaine de l’équipe nationale aux Jeux olympiques de 1936 à Berlin. L’Inde n’était pas un favori pour le tournoi car le monde pensait que l’Europe les avait rattrapés. Dhyan Chand leur a prouvé qu’ils avaient tort en remportant la médaille d’or après avoir battu l’Allemagne, pays hôte, en finale par une marge de 8-1.

Dhyan Chand est sans conteste le plus grand joueur de hockey à avoir joué pour l’Inde. Il a marqué plus de 400 buts au cours de sa carrière internationale et a été la principale raison du règne de 12 ans de domination de l’Inde dans ce sport.

Le gouvernement indien a renommé le prix Rajiv Gandhi Khel Ratna en prix Major Dhyan Chand Khel Ratna, en hommage au légendaire joueur de hockey.