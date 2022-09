Journée nationale du cinéma : pourquoi les billets de cinéma coûtent 3 $ aux États-Unis ce samedi

La «Journée nationale du cinéma» ressemble à une autre fête inventée conçue pour la publication de mèmes, comme la Journée nationale des jumeaux ou la Journée nationale du chien ou la Journée nationale d’appréciation du papier à bulles. Mais celui-ci vient avec un bonus : le samedi 3 septembre, dans 3 000 salles de cinéma à travers l’Amérique, vous pouvez obtenir un billet de cinéma pour seulement 3 $. Et avec cela vient une fenêtre sur ce qui se passe avec les salles de cinéma.

Trois dollars est une aubaine considérable ; le prix moyen d’un billet de cinéma en Amérique oscille autour de 9 $ depuis environ cinq ans, et si vous vivez dans une grande région métropolitaine, vous pouvez payer le double. Cela signifie que le cinéma est toujours à peu près l’option la moins chère pour une soirée, surtout si vous ne succombez pas au parfum du pop-corn légèrement brûlé. Mais 3 $ valent mieux que 9 $.

La journée de remise a été annoncée par la Cinema Foundation, qui est la branche à but non lucratif de la National Association of Theatre Owners, une organisation commerciale regroupant toutes les grandes chaînes de théâtre en Amérique ainsi que des centaines de propriétaires de théâtre indépendants. Plus de 3 000 cinémas (ce qui signifie plus de 30 000 écrans) participeront à l’offre de billets à 3 $, qui comprend des chaînes comme AMC et Regal ainsi que des cinémas d’art et d’essai, et les principaux studios de cinéma ont également acheté.

Le déménagement est plutôt sympa; si rien d’autre, c’est une bonne incitation à prendre un risque sur un film que vous ne verriez pas dans une salle autrement. Et cela pourrait aussi être une décision intelligente pour les théâtres. Le 3 septembre est le samedi précédant la fête du Travail, qui a longtemps été un week-end lamentable pour les revenus du box-office. (La plage fait signe.) Mais il fait chaud dehors, et c’est un jour férié, et le billet moins cher pourrait être une bonne incitation à intégrer le cinéma dans vos projets du samedi.

La Journée nationale du cinéma – qui pourrait devenir une chose annuelle semblable au Black Friday, si tout se passe bien – ressemble à un signe avant-coureur de… eh bien, de quelque chose. Je n’ai probablement pas besoin de vous dire que l’industrie du cinéma souffre et que les cinémas en subissent les conséquences. Les raisons sont nombreuses et se chevauchent : le streaming, la pandémie et l’expérience parfois catastrophique que certains cinémas offrent.

Pourtant, les Américains ne sont pas prêts à renoncer aux salles de cinéma. Cet été, en fait, le public nord-américain est revenu en masse, avec des ventes de billets dépassant largement les 3 milliards de dollars. Top Gun : Maverick, Doctor Strange dans le multivers de la folie, Dominion du monde jurassique, Minions : L’Ascension de Gruet Thor : Amour et tonnerre étaient les cinq meilleurs revenus de l’été, et ils représentent cinq des six meilleurs films jusqu’à présent cette année. (Le sixième, Le Batmanse situe au 4e rang du classement, mais il est sorti début mars.)

Trois milliards et la variation des ventes de billets est toujours inférieure de 20 % à celle de l’été 2019. Mais il y a une bonne raison à cela : il y avait environ 30 % de films largement diffusés en moins à voir. Largement diffusé signifie essentiellement un film à succès d’un grand studio, le genre de film qui jouera dans tous les multiplex en Amérique.

Et vous avez peut-être ressenti ce manque. Thor : Amour et tonnerre était le dernier grand film de franchise à sortir, et il a ouvert le 8 juillet. Il y a eu des succès éclaboussants et populaires depuis, comme Jordan Peele Non (actuellement n ° 12 de l’année), nouvelle adaptation Où chantent les Crawdads (n ° 18) et la vedette de Brad Pitt Train à grande vitesse (n ° 20), plus une multitude de petits films spécialisés comme Emily la criminelle, Corps Corps Corpset Résurrection. Les films d’été précédents comme Elvis (N° 10) et Le téléphone noir (n ° 16) ont également été touchés.

Mais pour ceux qui gravitent autour des films tentpole avec IP existante – et c’est beaucoup de gens – cette saison de cinéma d’été a eu l’impression de se terminer juste après le week-end du 4 juillet.

Pourquoi? Encore une fois, il y a une confluence de facteurs en jeu. Au cours des deux premières années de la pandémie, les dates de sortie des films n’ont cessé d’être repoussées dans le futur, lorsque les studios espéraient que les cinémas seraient ouverts sur les principaux marchés. Ils ont besoin des revenus de la vente des billets pour récupérer le budget de ces films. (Le streaming direct n’est tout simplement pas un modèle commercial durable pour les films à mégabudget.) Mais cela signifie que d’autres films ont été poussés encore plus loin dans le futur, soit pour des raisons d’histoire, soit simplement pour donner au film une place aussi large que possible. De même, la pandémie a rendu la réalisation d’un film beaucoup plus délicate, et plus le film est gros, plus il est difficile (et plus coûteux) de s’y adapter. Cela se traduit simplement par moins de films.

Le prochain grand film IP tentpole – c’est-à-dire ceux qui sont pratiquement garantis de rapporter une tonne d’argent dès le départ – est Adam noirle film de DC Comics avec Dwayne “The Rock” Johnson, qui doit sortir le 21 octobre. Et le 21 octobre est loin.

Le mois d’août est traditionnellement une période lente pour les films, ce n’est donc pas complètement inhabituel. Mais l’été dernier, par exemple, les sorties comprenaient La brigade suicide (qui est allé au cinéma et à HBO Max le même jour), Gars libre (qui a fini au n ° 10 sur la liste de fin d’année), et Candyman (qui a atterri au n ° 20). 2020 a été un lavage, mais août 2019 a vu la sortie de Cadeaux Fast & Furious : Hobbs & Shaw, plus Le roi Lion et Spider-Man: loin de chez soi n’étaient que quelques semaines après le début de leurs sorties super réussies.

Tout cela signifie que les personnes qui profitent de l’offre de billets à 3 $ auront un ensemble limité d’options. Puisqu’ils n’ont pas été évincés par d’autres mâts de tente, les succès de l’été traînent encore dans les salles (Top Gun : Maverick est toujours dans près de 3 000 cinémas à travers le pays). Les offres spéciales d’août sont également là, et quelques nouveaux films seront ouverts au cours du week-end, notamment Trois mille ans de nostalgie (de Mad Max: Fury Road réalisateur George Miller) et Klaxonnez pour Jésus, sauvez votre âmeavec Regina Hall et Sterling K. Brown.

Dans l’ensemble, cependant, la journée de remise semble faire partie d’un effort plus large pour amener les gens dans les salles et les convaincre de faire à nouveau du cinéma une partie de leur vie, même si leur canapé fait signe. Vous pouvez le voir dans les programmes d’adhésion de diverses chaînes de cinéma, comme le Regal Unlimited Movie Pass, les AMC Stubs et le Alamo Season Pass. Certains cinémas indépendants ont créé des programmes similaires, conçus pour fidéliser les clients tout en fournissant une source de revenus solide pour soutenir les ventes de billets individuels.

Et il y a toujours MoviePass, ce manège malicieux d’un programme qui s’est écrasé et brûlé de manière spectaculaire en 2019 après presque un an à permettre aux abonnés de regarder un nombre presque illimité de films dans les salles pour environ 10 $ par mois. (Ensuite, il a commencé à arnaquer les gens.) Il est de retour, en quelque sorte, avec un nouveau modèle commercial (y compris des “niveaux” et des “crédits”) qui pourrait l’aider à survivre, après que le co-fondateur original de l’entreprise, Stacy Spikes, en ait repris la propriété. Mais le jury est toujours sorti.

Les prochains mois sont cruciaux pour dire ce que pourrait être l’avenir des théâtres, et l’expérience du billet à 3 $ semble être un moyen de rappeler aux gens qu’ils aiment vraiment aller au cinéma et que ce serait peut-être cool de le refaire. bientôt. Les bandes-annonces des films qui sortent cet automne, traditionnellement une période de films de prestige et de récompenses, annoncent souvent un plan de sortie «en salles uniquement». Même Netflix, qui ne place généralement ses films dans des salles limitées que pendant une semaine ou deux avant de les diffuser sur la plate-forme, semble tester les eaux de sortie en salles plus longues avec des films comme Rian Johnson. Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés et Alejandro González Iñárritu bardo. Et comme il semble que la grande expérience de HBO – la sortie de superproductions dans les salles et sur HBO Max le même jour – ait été un énorme flop, les dirigeants intelligents pourraient repenser leurs premiers plans numériques.

Mais tu sais quoi? Je n’ai aucune idée de ce qui va se passer. Personne ne le fait, et quiconque dit le contraire essaie probablement de convaincre les investisseurs de participer à un nouveau programme. Les salles de cinéma ont du mal à prouver leur importance depuis la naissance de la télévision, et chaque nouvelle innovation technologique a présenté un défi supplémentaire. Il y a une tonne de valeur à voir un film dans un théâtre, tout comme il y a de la valeur à aller à un concert ou à une pièce de théâtre, notamment parce qu’il injecte des éléments de communauté et d’attention dans l’expérience qui est difficile à égaler à la maison. Mais il y a beaucoup de facteurs dans le mélange, et la survie des théâtres dépend en grande partie des personnes assises.