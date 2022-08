Journée nationale du cinéma : les billets de cinéma coûteront 3 $ le 3 septembre

Des billets de cinéma dans des milliers de cinémas à travers les États-Unis coûte seulement 3 $ le samedi 3 septembre. La Cinema Foundation, un groupe à but non lucratif avec l’Association nationale des propriétaires de théâtre, a annoncé dimanche que la réduction sera disponible dans plus de 3 000 emplacements pour célébrer Journée nationale du cinéma.

Les grandes chaînes, dont AMC et Regal Cinemas, font partie des nombreux cinémas participant à l’événement d’une journée. Les billets pour chaque représentation, dans tous les formats, seront réduits dans les lieux participants. Vous pouvez trouver les cinémas près de chez vous qui offrent la réduction sur le Journée nationale du cinéma site Internet.

La nouvelle journée spéciale dédiée au cinéma rend hommage à un été de cinéma record, grâce à des films tels que “Top Gun : Maverick,” “Minions : L’Ascension de Gru,” “Doctor Strange dans le multivers de la folie,” “Dominion du monde jurassique” et d’autres.

“Après le retour record des cinémas cet été, nous voulions faire quelque chose pour célébrer le cinéma”, a déclaré Jackie Brenneman, présidente de la Cinema Foundation. “Nous le faisons en offrant un” merci “aux cinéphiles qui ont rendu cet été possible et en offrant une incitation supplémentaire à ceux qui ne sont pas encore revenus.”

La Journée nationale du cinéma et ses billets de cinéma à 3 $ arrivent comme MoviePass est prêt à être relancé son service d’abonnement au cinéma basé sur le crédit le jour de la fête du Travail.