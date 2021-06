Journée nationale des meilleurs amis 2021 : histoire et signification | Actualités culturelles

New Delhi: La Journée nationale des meilleurs amis est célébrée chaque année le 8 juin. La journée est destinée à montrer notre gratitude envers le pilier de la force, qui nous a soutenu contre vents et marées, c’est-à-dire vos meilleurs amis. Ce jour-là, les meilleurs amis prennent particulièrement du temps l’un pour l’autre et se font dorloter.

Cependant, cette année, en raison de la pandémie, les meilleurs amis devront respecter la distanciation sociale tout en célébrant la journée. Ils peuvent opter pour des rencontres virtuelles et des cadeaux en ligne pour répandre leur amour sur leur meilleur ami.

Histoire de la Journée nationale des meilleurs amis

Les origines de cette journée sont inconnues. Mais elle est célébrée aux États-Unis d’Amérique (USA) depuis 1935 environ. La journée est particulièrement populaire parmi les jeunes.

Importance de la Journée nationale des meilleurs amis

La Journée nationale des meilleurs amis vous aide à apprécier vos amis qui sont devenus votre famille. Ces personnes ont une place spéciale dans votre cœur, mais vous ne leur montrez peut-être pas toujours votre amour. Cette journée garantit qu’au moins une fois par an, vous exprimez votre amour et votre gratitude à vos amis les plus proches.