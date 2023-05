Journée nationale de prière observée sur le bord de la rivière Dixon – Shaw Local

DIXON – La chanteuse Dayna Veil et le guitariste Daniel Moore ont dirigé une petite assemblée de résidents qui se sont réunis à Heritage Crossing jeudi pour observer la Journée nationale de prière.

Veil et Moore ont fourni la musique de «What a Friend We Have in Jesus», «Holy Spirit» et «Waymaker» pendant le service œcuménique.

Tom Wadsworth a fait une présentation axée sur la catastrophe du pont Truesdell et sur le rôle de Dieu et de la foi face à de telles tragédies.

Tim Mitchell a prononcé la prière de bienvenue et d’ouverture et a dirigé une lecture à l’unisson du Psaume 32.

Des demandes de prière ont été prises, qui comprenaient des écoles, le maire de Dixon Glen Hughes et les premiers intervenants.