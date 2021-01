Alors que les États-Unis célèbrent le premier anniversaire de leur premier cas de coronavirus ce mois-ci, nous nous rappelons combien de temps cela fait depuis que nous n’avons pas pu embrasser nos proches.

Alors que les Centers for Disease Control and Prevention exhortent la distanciation sociale pour empêcher la propagation du COVID-19, beaucoup manquent ces étreintes réconfortantes – à tel point que les gens ont essayé de fabriquer des «étreintes» maison où une barrière de protection en plastique les séparait de leur famille et amis.

Il est clair que beaucoup d’entre nous ont envie de ces pressions qui réduisent le stress. Donc, pour célébrer la Journée nationale des câlins jeudi, nous avons rassemblé quelques alternatives de câlins sûres et bien-être que vous pouvez faire vous-même.

Essayez du thé

Au lieu d’un câlin, préparez-vous une tasse fumante de confort avec votre café ou thé préféré. Si vous recherchez un pouvoir apaisant supplémentaire, essayez une tisane sans caféine aux saveurs de camomille, de menthe verte ou de citronnelle pour des effets anti-anxiété comme les câlins peuvent fournir.

Trempage sans stress

Nettoyez la journée – et votre stress – avec un bain chaud. Des moments de soins personnels comme un bain luxueux à la fin d’une longue journée est le moyen idéal pour vous donner une sorte de «câlin». Rendez l’heure du bain encore plus spéciale avec des bombes de bain infusées d’huiles essentielles apaisantes ou un bon livre pour vous tenir compagnie.

Couvertures lestées

Si vous voulez vous sentir étreint et câliné à la fois, essayez une couverture lestée. Ces couvertures plus lourdes que d’habitude ont gagné en popularité au cours des dernières années, car les poser sur vous-même imite la sensation d’un câlin ou d’être tenu et, à son tour, peut calmer le système nerveux.

Câlins mentaux

Donnez à votre esprit un câlin avec une méditation guidée. Avec les problèmes de santé mentale provoqués par la pandémie, les applications de méditation sont à la hausse et peuvent vous aider à trouver le calme que vous pourriez ressentir avec des câlins. Vous cherchez quelque chose de plus physique? Améliorez votre méditation avec des étirements ou du yoga, avec certaines poses comprenant même des éléments autoportants ou étreignant.

Entrez dans l’esprit

Les vacances sont peut-être terminées, mais cela ne signifie pas que vous devez retirer vos décorations. Les experts en psychologie disent que les décorations de vacances peuvent apporter des sentiments de joie à ceux qui les relient à des souvenirs heureux, donc si c’est le sentiment qui vous manque, nous ne vous jugerons pas pour avoir allumé des lumières dans votre salon à la mi-janvier!

Appuyez-vous sur vos animaux de compagnie

Nous ne pouvons peut-être pas embrasser nos êtres chers, mais nous pouvons embrasser nos animaux de compagnie. La recherche montre que posséder un animal de compagnie peut aider à combattre les problèmes de santé liés à la solitude, alors allez-y et donnez (et obtenez) un peu d’amour supplémentaire aux membres de votre famille à fourrure chaque fois que vous vous sentez isolé à la maison.

