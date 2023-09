Journée nationale de la vérité et de la réconciliation : un sondage mesure les attitudes des Canadiens

Un nouveau sondage révèle que 48 pour cent des Canadiens déclarent qu’ils ne prendront aucune mesure spécifique pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

C’est ce que révèle Léger, une société d’analyse de données qui a interrogé plus de 1 600 Canadiens pour mieux comprendre leur connaissance des communautés autochtones.

Les données ont révélé que 24 pour cent des Canadiens pensent qu’ils sont beaucoup plus conscients de l’histoire autochtone au Canada qu’ils ne l’étaient il y a quatre ou cinq ans.

L’enquête a également révélé que 36 pour cent des répondants ont déclaré qu’ils étaient un peu plus conscients de l’histoire autochtone qu’ils ne l’étaient il y a quatre ou cinq ans, et 26 pour cent pensaient qu’ils n’en étaient pas plus ou moins conscients.

Quatre pour cent ont déclaré qu’ils en sont moins conscients maintenant qu’au cours des années précédentes.

Les résultats montrent également que près de la moitié (48 pour cent) des Canadiens croient que des « progrès modérés » ont été réalisés en matière de réconciliation autochtone depuis que le rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada a été finalisé il y a huit ans.

Bien que 43 pour cent des personnes interrogées se disent frustrées que la réconciliation ne progresse pas assez rapidement, 65 pour cent des personnes interrogées conviennent qu’elles comprennent beaucoup mieux pourquoi la réconciliation est importante, rapporte Léger.

Les données reflètent également la participation prévue à la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, avec 23 pour cent des Canadiens déclarant qu’ils porteront de l’orange pour montrer leur soutien, et 15 pour cent prévoyant d’écouter activement les peuples autochtones parler des enjeux importants de leur culture.

Outre les 48 pour cent de Canadiens qui déclarent qu’ils ne prendront aucune mesure spécifique pour souligner cette journée, 12 pour cent des répondants déclarent qu’ils prévoient d’avoir des conversations sur la réconciliation avec leurs amis et leur famille, selon le sondage.

MÉTHODOLOGIE



Le sondage en ligne a été mené du 22 au 24 septembre 2023 auprès de 1 652 Canadiens âgés de 18 ans ou plus, recrutés au hasard à partir du panel en ligne de Léger, selon Léger. Une marge d’erreur ne peut pas être associée à un échantillon non probabiliste dans une enquête par panel. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste de 1 652 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,4 pour cent, 19 fois sur 20.