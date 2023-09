Journée nationale de la vérité et de la réconciliation marquée par des chants, des marches et des pow-wow partout au Canada

Des gens partout au Canada ont assisté à des rassemblements samedi pour marquer la troisième Journée nationale annuelle pour la vérité et la réconciliation, et beaucoup sont venus en chemise orange pour honorer les étudiants autochtones forcés de fréquenter les pensionnats – y compris ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux.

Le jour officiellement rend hommage aux survivants des pensionnats et aux cultures autochtones comme étapes vers la réconciliation. Le gouvernement fédéral a désigné le 30 septembre comme jour férié fédéral en 2021, comme l’a recommandé la Commission de vérité et réconciliation dans ses 94 appels à l’action. Elle est également connue sous le nom de Journée du chandail orange.

Alors qu’un rassemblement commémoratif national commençait sur la Colline du Parlement samedi après-midi, l’aînée algonquine Anishnaabe Claudette Commanda a exhorté la foule inondée d’orange à se souvenir des enfants touchés par les pensionnats.

« Sans amour, il n’y a pas de guérison », a-t-elle déclaré à la foule, la voix brisée. « Montrons cet amour aux survivants. »

Le chef Junior Gould, au centre, dirige un cercle de tambours lors de la cérémonie de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation à Charlottetown samedi. (Nathan Rochford/La Presse Canadienne)

Phyllis Webstad, une survivante dont la chemise orange lui a été retirée lors de son premier jour au pensionnat St. Joseph’s Mission, près de Williams Lake, en Colombie-Britannique, a lancé une campagne populaire sensibiliser aux pensionnats et diffuser le message selon lequel chaque enfant compte. La campagne du maillot orange en est maintenant à sa 10e année.

Des événements se déroulent samedi d’un océan à l’autre. À Hamilton, en Ontario, les gens se sont rassemblés à Gage Park vendredi et samedi.

« Je suis fier que nous puissions parler au nom de ceux qui ne sont pas ici, raconter leurs histoires et leur rendre hommage », a déclaré vendredi Ashley Masters, qui travaille avec le Hamilton Regional Indian Centre (HRIC), à CBC Hamilton. « Ça va être une bonne journée et de bons médicaments. »

Des gens participent à une marche lors de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation à Montréal. (/Graham Hughes/La Presse Canadienne)

À Montréal, des centaines de personnes vêtues d’orange se sont rassemblées près du monument George-Étienne dans le parc du Mont-Royal pour une marche. Ann Deer, membre du conseil d’administration de Résilience Montréal, un refuge de jour situé au centre-ville de Montréal, a exhorté la ville à « intensifier ses efforts » et à fournir un soutien supplémentaire aux communautés autochtones.

Elle a décrit la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation comme « l’un de ces rares jours où tous les peuples autochtones peuvent être considérés comme des êtres humains ».

À Winnipeg, des centaines de personnes ont participé à une marche de guérison de La Fourche au Centre Canada Vie avant un pow-wow. Les événements ont été organisés par le Centre de guérison Wa-Say.

« Nous ne voulons pas que cela devienne un simple jour de congé »

« Afin de pouvoir avancer vers la vérité, la réconciliation et la guérison de notre pays, nous devons être capables de reconnaître ce qui s’est passé dans le passé, d’en guérir et d’avancer avec un cœur ouvert et beaucoup d’amour les uns pour les autres. « , a déclaré la participante Laura Pott.

La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, fait une pause après son discours lors des cérémonies de la Journée de la vérité et de la réconciliation à Calgary samedi. (Todd Korol/La Presse Canadienne)

La Ville de Calgary a annoncé samedi qu’elle collaborerait avec la Fort Calgary Preservation Society pour établir un monument commémoratif permanent des pensionnats indiens à Fort Calgary afin d’honorer les enfants qui ont fréquenté les pensionnats indiens.

« Alors que nous avançons sur un chemin qui inclut à la fois la vérité et la réconciliation, nos actions doivent venir du cœur et refléter un engagement à faire mieux à l’avenir », a déclaré le maire de Calgary, Jyoti Gondek.

« Ce mémorial permanent sera un espace pour honorer les survivants des pensionnats, leurs familles et les milliers d’enfants qui ne sont jamais revenus. Ce sera un espace de réflexion pour pleurer individuellement et collectivement, et garantir que notre histoire commune, aussi douloureuse soit-elle, est pas oublié. »

À Edmonton, la Bent Arrow Traditional Healing Society organise des événements en personne, ainsi qu’une table ronde virtuelle sur l’alliance. La directrice générale, Cheryl Whiskeyjack, a déclaré à CBC Edmonton que de nombreuses personnes souhaitent participer à la réconciliation mais ne savent pas par où commencer.

« Nous ne voulons pas que cela devienne juste un autre jour de congé ou un autre long week-end ou quelque chose comme ça », a déclaré Whiskeyjack.

« Le risque que nous courons si nous prenons ce jour de congé est que certaines personnes l’utiliseront pour cette réflexion, mais s’il n’y a rien sur quoi réfléchir, cela deviendra simplement un autre long week-end pour les gens. »

C’est la première année que ce jour est reconnu comme jour férié en Colombie-Britannique.

Ginger Gosnell-Myers, chercheuse en décolonisation et en planification urbaine autochtone à l’Université Simon Fraser, a déclaré que pour les peuples autochtones, le 30 septembre peut être une journée de guérison, de connexion à la culture et d’hommage à leurs proches.

« [We need] pour nous assurer que nous réussissons cette journée, que nous entendons les peuples autochtones dire ce dont ils ont besoin », a-t-elle déclaré à Jodie Martinson, animatrice invitée de l’émission CBC. La première édition.

Pour ceux qui ne sont pas autochtones, Gosnell-Myers a déclaré que la journée pourrait être consacrée à l’apprentissage des cultures et des histoires autochtones.

Une ligne de crise nationale relative aux pensionnats indiens est disponible pour fournir un soutien aux survivants et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder à des services d’orientation émotionnelle et en cas de crise en appelant le service 24 heures sur 24 au 1-866-925-4419.

Des conseils en santé mentale et un soutien en cas de crise sont également disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept via la ligne d’assistance Hope for Wellness au 1-855-242-3310 ou par chat en ligne.