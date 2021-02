Quelques jours après le Super Bowl, le mardi est une autre occasion d’économiser de la pâte sur l’un des plats préférés des Américains.

Le 9 février est la Journée nationale de la pizza et les entreprises du pays célèbrent avec des pizzas à prix réduit et d’autres offres spéciales. Grâce aux programmes de récompenses et aux offres d’inscription, vous pouvez également obtenir une part ou une tarte gratuite.

Jusqu’en 2020, la Journée nationale du bagel a également eu lieu le 9 février, mais la journée du trou a été déplacée à la mi-janvier de l’année dernière pour éviter de partager la vedette avec la pizza. Einstein Bagel Bros. a une offre de bagel pizza du mardi au dimanche.

Selon les données de Google Maps tout au long de 2020, la pizzeria la plus recherchée dans presque tous les États était soit Domino’s, soit Pizza Hut, Domino étant la plus populaire dans 31 États.

Le Michigan et l’Ohio sont les seuls États à ne pas avoir Pizza Hut ou Domino’s comme principales destinations de pizza, selon Google. Le favori du Michigan est Jet’s Pizza tandis que l’Ohio préfère Papa John’s.

La Californie et New York étaient les seuls États où la «pizza végétalienne» figurait parmi les principales recherches liées à la pizza sur Maps, selon Google.

Le mois dernier, Pizza Hut a lancé sa nouvelle pizza Detroit-Style dans tout le pays en quatre variétés. Les prix commencent à 10,99 $ mais varient selon l’emplacement. Toujours en janvier, Nestlé Prepared Foods a rappelé environ 762 615 livres de pizza au pepperoni Hot Pockets.

Offres et cadeaux de la journée de la pizza

Les offres suivantes sont disponibles le mardi 9 février dans les établissements participants, sauf indication contraire. Pour être sûr, vérifiez auprès de votre emplacement le plus proche avant de partir. Certains exigeront que vous ayez une application de restaurant ou que vous soyez inscrit aux courriels.

Bertucci: Achetez n’importe quelle pizza au four en brique et obtenez-en une gratuitement mardi dans le cadre de l’offre Two for Tuesday en cours. Pour les commandes en ligne, utilisez le code 2FORTUESDAY.

Restaurants et brasserie BJ’s: Pour un temps limité seulement, obtenez des pizzas à moitié prix chez BJ’s lorsque vous commandez sur le site Web du restaurant ou sur l’application avec le code promo HALFOFF.

Pizza Blaze: Obtenez une grande pizza au pepperoni pour 9,95 $ ou obtenez deux grandes pizzas à garniture unique pour 20 $.

Magasin général de Casey: Obtenez deux grandes pizzas sur une garniture pour 7,99 $ mardi. Il y a aussi une offre en février, achetez une grande pizza, obtenez une seconde à moitié prix.

Fromage Chuck E.: Obtenez gratuitement une pizza moyenne à garniture unique à l’achat d’une grande garniture à garniture unique pour dîner sur place et emporter le mardi. La chaîne aura également une livraison gratuite via DoorDash.

Domino’s: Avec le mélange et match spécial, choisissez deux éléments de menu pour 5,99 $ chacun. Les articles comprennent des pizzas moyennes à deux garnitures, du poulet de spécialité, des ailes de poulet de huit pièces ou des ailes désossées, des pains au fromage farcis, des torsades de pain, des sandwichs, des pâtes, des salades ou des brownies aux biscuits marbrés.

Donatos: Les membres du programme de fidélité Pizza Love Rewards de la chaîne recevront le double de points sur toute commande mardi. Pour vous inscrire, visitez ww2.donatos.com/pizzalove ou envoyez LOVE par SMS au 88188.

Bagels Einstein Bros.: Du mardi au 14 février, obtenez une boîte de bagel pizza familiale pour 5 $, 50% de rabais sur le prix régulier. La boîte contient huit moitiés de bagel avec quatre bagels à pizza au fromage classique et quatre au pepperoni. L’offre est disponible pour commander à l’avance sur l’application de la chaîne.

Hungry Howie’s: Avec la promotion mix and match en cours, utilisez le code PICK2 et choisissez-en deux parmi une liste comprenant des pizzas, des bâtonnets de mozzarella, des sodas ou des biscuits pour 5,99 $ chacun.

Petits Césars: Bénéficiez d’une livraison gratuite le mardi sur les commandes de 10 $ ou plus passées sur le site Web de la chaîne ou avec l’application.

Cuisine de la vie: Participez à un concours sur Instagram en suivant @lifecuisine et en répondant à la publication du mardi avec #APizzaLifeCuisine et #Sweepstakes pour courir la chance de gagner les pizzas en croûte de chou-fleur sans gluten de la marque.

Pizza de Mountain Mike: Commandez deux pizzas moyennes et obtenez 5 $ de rabais mardi avec le code promotionnel PIZZADAY.

Papa Gino: Obtenez 25% de réduction sur les commandes de pizza en ligne mardi avec le code 8139.

Papa Johns: Pour un temps limité, obtenez la pizza à croûte farcie épique pour 12 $.

Pizza et ailes de Pasqually: Jusqu’au mardi, qui est la Journée nationale de la pizza, obtenez une grande pizza au fromage gratuite avec un achat de 25 $ ou plus lorsque vous commandez sur le site Web de Pasqually et utilisez le code promotionnel PIZZADAY. Avec un achat de 25 $ ou plus de Pasqually’s DoorDash ou GrubHub, obtenez une grande pizza au fromage gratuite.

Pieologie: La chaîne de pizzas organise un événement Instagram Live mardi à 15 h HE et la société affirme qu’elle «offrira à ceux qui y participeront une offre de 10% à utiliser une seule fois jusqu’à la fin du mois de février».

Pizza Hut: La nouvelle pizza Detroit-Style de la chaîne, disponible dans tout le pays pour une durée limitée, commence à 10,99 $, mais les prix varient selon l’emplacement.

Tavernes PT: Obtenez une pizza personnelle au fromage ou au pepperoni à 5 $ mardi.

Pizza Baron Rouge: La marque de pizzas surgelées offre des pizzas gratuites à 55 familles en l’honneur du 55e Super Bowl et de la Journée nationale de la pizza. Jusqu’au 12 février, participez pour gagner en suivant Red Baron Pizza sur Instagram et identifiez un ami dans les commentaires de l’offre.

Pizza de table ronde: Les utilisateurs de l’application reçoivent une mise à jour gratuite de Stuffed Crust mardi.

Sbarro: Les membres actuels du Le programme de fidélité Slice Society de la chaîne obtenez un coupon pour une tranche NY XL gratuite à l’achat de toute boisson le mardi. Pour s’inscrire sur www.sbarro.com, les nouveaux membres reçoivent également un coupon pour une tranche NY XL gratuite avec un achat de boisson.

Plus d’offres: Les petites chaînes et les restaurants locaux devraient également proposer des promotions mardi. Beaucoup publieront des offres sur les réseaux sociaux.

Gagnez des pizzas, des offres et des récompenses gratuites

Voici comment économiser toute l’année avec les programmes de récompenses de pizza et les promotions en cours:

Pizza Blaze: Rejoignez Blaze Rewards pour des remises et des cadeaux sur www.blazepizza.com.

California Pizza Kitchen: Obtenez une petite assiette gratuite pour vous inscrire à CPK Rewards sur www.cpk.com.

Domino’s: Gagnez des points pour une pizza gratuite avec le programme de récompenses Piece of the Pie sur www.dominos.com/rewards.

Donatos: Rejoignez Pizza Love Rewards sur ww2.donatos.com/pizzalove ou envoyez LOVE par SMS au 88188.

Pizza du parrain: Rejoignez Godfather’s Pizza Rewards et obtenez une pizza sur une garniture gratuite à l’achat de gressins ou de bâtonnets au fromage lorsque vous vous inscrivez sur www.godfathers.com. L’offre varie selon l’emplacement.

Hungry Howie’s: Inscrivez-vous à Howie Rewards sur www.hungryhowies.com.

Pizza de Jet: Inscrivez-vous au Crunch Club pour des offres sur www.jetspizza.com/crunch-club.

Pizza de Marco: Rejoignez le club de messagerie pour bénéficier de réductions sur www.marcos.com/email-club.

Pizza de Mountain Mike: Rejoignez le club de coupons sur www.mountainmikespizza.com.

Papa Gino: Rejoignez le programme de récompenses sur www.papaginos.com/rewards.

Papa Johns: Avec Papa Rewards, gagnez des points pour des pizzas, des desserts gratuits et plus encore. Inscrivez-vous sur www.papajohns.com/papa-rewards.

Pieologie: Rejoignez le programme de récompenses Pie Life de Pieology sur www.pieology.com.

Pizza Hut: Inscrivez-vous à Hut Rewards pour gagner des pizzas gratuites sur www.pizzahut.com.

Pizza Inn: Gagnez des cadeaux et obtenez des offres exclusives avec Pizza Inn Rewards, y compris un Pizzert aux pépites de chocolat moyen gratuit pour vous inscrire sur www.pizzainn.com/rewards.

Pizza de table ronde: Inscrivez-vous aux offres sur www.roundtablepizza.com.

Sbarro: Rejoignez la Slice Society et obtenez un coupon pour une tranche NY XL gratuite à l’achat d’une boisson. Inscrivez-vous sur www.sbarro.com.

