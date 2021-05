Journée mondiale sans tabac 2021 : histoire, thème et signification | Actualités culturelles

New Delhi: La Journée mondiale sans tabac est célébrée le 31 mai de chaque année pour informer le public des dangers de la consommation de tabac, des pratiques commerciales des fabricants de tabac et de ce que les gens du monde entier peuvent faire pour revendiquer leur droit à la santé et à un mode de vie sain et protéger les générations futures. .

HISTOIRE DE LA JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC

La Journée mondiale sans tabac a été commémorée pour la première fois par l’Organisation mondiale de la santé en 1988.

En 1987, l’Assemblée mondiale de la santé a adopté une résolution appelant à faire du 7 avril 1988 une « journée mondiale sans tabac » et l’année suivante, une résolution appelant à la célébration de la Journée mondiale sans tabac, chaque année le 31 mai.

THEME DE LA JOURNEE MONDIALE SANS TABAC

Le thème de cette année de la Journée mondiale sans tabac est « s’engager à arrêter ». L’objectif de la campagne est d’aider 100 millions de personnes à arrêter de fumer grâce à diverses initiatives et outils numériques, notamment le soutien de politiques solides de sevrage tabagique, l’amélioration de l’accès aux services de sevrage tabagique, la sensibilisation aux tactiques de l’industrie du tabac et le soutien aux personnes qui souhaitent cesser de fumer via les initiatives J’arrête et gagne.

IMPORTANCE DE LA JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC

Selon l’OMS, la pandémie de COVID-19 a conduit des millions de consommateurs de tabac à déclarer qu’ils souhaitaient arrêter de fumer, et près de 60% des consommateurs de tabac dans le monde souhaitent arrêter de fumer. Cependant, seulement 30 pour cent de la population mondiale ont accès à des services de sevrage tabagique de qualité.

Actuellement, seuls 23 pays proposent des services complets de sevrage tabagique pour aider les fumeurs à arrêter de fumer.

La Journée mondiale sans tabac contribue à sensibiliser et à mobiliser des ressources pour les personnes qui souhaitent arrêter de fumer et adopter un mode de vie plus sain et une meilleure qualité de vie.