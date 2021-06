Journée mondiale du lait 2021 : les produits laitiers soutiennent les moyens de subsistance d’un milliard de personnes et d’autres faits intéressants ! | Actualités culturelles

New Delhi: La Journée mondiale du lait est célébrée chaque année le 1er juin. La journée a été commémorée pour la première fois le 1er juin 2000 par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour célébrer le secteur laitier et souligner l’importance des produits laitiers en tant qu’aliment mondial. .

Le thème de cette année pour la Journée mondiale du lait est « Durabilité dans le secteur laitier ». L’accent sera mis sur la diffusion de messages sur l’environnement, la nutrition et les aspects socio-économiques de la production et de la consommation de lait.

Découvrez les bienfaits pour la santé de cette boisson nutritive :

Le lait est une excellente source de protéines. Le lait contient les neuf acides aminés essentiels et est connu comme une « protéine complète ». Deux types de protéines présentes dans le lait sont la caséine et les protéines de lactosérum. La caséine aide à abaisser votre tension artérielle et les protéines de lactosérum améliorent l’humeur et réduisent le stress.

Le lait contient des « nutriments préoccupants » qui manquent à de nombreux régimes. La boisson blanche est chargée de nutriments tels que le potassium, la vitamine B12, le calcium et la vitamine D, qui font généralement défaut dans de nombreux régimes. Il contient également de la vitamine A, B1, B2, du potassium et du magnésium.

Le lait est vraiment bon pour la santé de vos os. Le lait contient du calcium, du phosphore, du potassium et des protéines. Tous ces nutriments sont essentiels pour des os solides et sains. Des études ont montré que la consommation de lait et de produits laitiers peut réduire le risque de développer de l’ostéoporose et des fractures.

Le lait peut vous aider à contrôler votre poids. Le lait contient de l’acide linoléique conjugué qui a la capacité de stimuler la perte de poids en favorisant la dégradation des graisses et en inhibant la production de graisse. Des études ont également montré que des niveaux élevés de calcium alimentaire, comme celui présent dans le lait, favorisent la dégradation des graisses et inhibent l’absorption des graisses dans le corps.

De nombreuses personnes sont intolérantes au lactose. Cependant, de nombreuses personnes déclarent maintenant être intolérantes au lactose. Le lactose est une substance présente dans les produits laitiers et si vous êtes intolérant au lactose, il vous est difficile de digérer les produits laitiers. Les ballonnements, la diarrhée et les crampes abdominales après avoir mangé des produits laitiers sont quelques-uns des symptômes courants.