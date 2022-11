Journée mondiale du diabète 2022 : Nick Jonas, Tom Hanks, Samantha Ruth Prabhu ; célébrités qui sont imparables malgré le diagnostic de la maladie [Watch Video]

Journée mondiale du diabète 2022 : Chaque année, le 14 novembre, le monde célèbre la « Journée mondiale du diabète ». Cette journée célèbre la prise de conscience de la maladie. Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 8,5 % des personnes de moins de 18 ans souffraient de diabète en 2014. Les stars d’Hollywood et de Bollywood se sont ouvertes sur leur maladie et en ont parlé. Récemment, l’acteur et chanteur hollywoodien Nick Jonas a partagé sur les réseaux sociaux qu’il souffrait de diabète à l’âge de 13 ans. Comme Nick, de nombreuses autres célébrités ont fait de même. Samantha Ruth Prabhu, la Super Lady du Sud, a également révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de diabète en 2013. Voyons qui sont les autres célébrités qui ont reçu un diagnostic de diabète dans cette vidéo. Regarder la vidéo.