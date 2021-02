« Je voulais juste être là pour elle, mais COVID-19 m’a empêché ‘

Lorsque Deborah Whittingham a rendu visite à sa mère l’été dernier pour lui souhaiter un joyeux anniversaire – mais socialement éloigné -, elle n’avait aucune idée que ce serait la dernière fois qu’elle la verrait en bonne santé.

Jan Saxon a eu 73 ans en juin alors que l’Angleterre avait commencé à assouplir son premier lock-out.

Elle recevrait un diagnostic de cancer seulement sept semaines plus tard et mourrait sept semaines plus tard, ce que Whittingham dit qu’il était entièrement évitable sans la pandémie.

Ce n’est un secret pour personne que les traitements contre le cancer ont été gravement perturbés par l’épidémie de coronavirus, mais en tant que deuxième cause de décès au monde (derrière les maladies cardiaques), le cancer est peut-être un mot C qui ne reçoit pas l’attention dont il a besoin.

Plus de 19 millions de personnes ont reçu un diagnostic de cancer dans le monde en 2020, dont près de trois millions en Europe.

En tenant compte de ceux qui vivent déjà avec la maladie et en la comparant aux conclusions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) selon lesquelles le COVID-19 a affecté les soins contre le cancer dans 40% des pays qu’elle a étudiés, cela signifie que des millions de patients ont probablement vu leurs traitements affectés.

Neuf mois avant les célébrations de l’anniversaire de Jan, en octobre 2019, le jardinier passionné avait développé une toux. Les premiers tests hospitaliers se sont révélés clairs, mais elle a été référée pour un contrôle de routine dans une clinique thoracique juste pour s’en assurer.

Mais c’est à ce moment que le COVID-19 a commencé à s’imposer. Les deux premiers rendez-vous de Jan à la clinique ont été annulés, et les deux dates suivantes en mars et avril n’étaient pas appropriées car elles ne correspondaient pas aux horaires auxquels son mari devait se faire traiter pour son cancer de la vessie.

« Nous étions en lock-out et elle était tellement terrifiée que mon beau-père contracte COVID, ou qu’elle contracte COVID, et ne voulait même pas me demander de l’aider, ou me laisser aider », a déclaré Whittingham à Euronews. Elle a ajouté que les soins de santé privés étaient hors de question car COVID les rendait indisponibles. « Nous avons essayé pour ma mère et mon beau-père, mais les hôpitaux privés avaient été placés sous l’égide du NHS. Les consultants ne voyaient pas de patients privés. »

Deux consultations téléphoniques et un voyage à l’hôpital plus tard, Jan avait, à ce jour, reçu à tort un diagnostic de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et d’asthme. Un caillot de sang avait également été découvert, alors elle a reçu un traitement anticoagulant et renvoyée chez elle.

« S’ils avaient découvert le cancer à ce stade, il aurait été traitable et le pronostic aurait été positif », a déclaré Whittingham. «Ils auraient dû le récupérer dès février, lorsque le premier rendez-vous a été annulé.

« Le résultat aurait été très différent et ma mère serait toujours avec nous. »

Le 28 juillet, Jan a été réadmise à l’hôpital, où une radiographie a trouvé une grosse tumeur sur son poumon droit. D’autres tests ont été effectués et elle a reçu cinq cycles de radiothérapie pour réduire la croissance qui avait commencé à fermer sa gorge et sa trachée.

«Je n’ai pu la voir qu’une seule fois lorsqu’elle a été admise pour la première fois. À cause du COVID, ils ne permettaient qu’une visite pré-réservée par jour et mon beau-père devait être là pour elle. C’était vraiment déchirant, dévastateur; je ne peux pas décrire combien je me sentais inutile.

«Je l’ai serrée dans mes bras pour la première fois depuis le début du COVID, ayant été interdite par les règles de la pandémie. Nous nous sommes accrochés les uns aux autres et je me suis accrochée à elle, mais je sentais que je l’avais laissée tomber. Les mesures de protection contre le COVID avaient a refusé le traitement à ma mère et a refusé que nous passions du temps ensemble en famille alors qu’elle se battait pour un traitement; elle était tellement terrifiée que si elle attrapait le COVID, elle ne survivrait pas.

Whittingham a déclaré qu’à ce stade, sa mère avait appris que son cancer était traitable, mais non plus guérissable; cependant, elle espérait toujours et croyait qu’elle finirait par se rétablir.

«Je ne peux pas exprimer à quel point cette situation était horrible. Je voulais juste être là pour elle, mais COVID l’a empêché. Aucun de mes frères n’a pu la voir avant sa mort. Ils ne l’avaient pas revue depuis Noël.

Jan est sortie de l’hôpital le 11 septembre, date à laquelle les médecins ont découvert que le cancer s’était propagé à sa colonne vertébrale, ses glandes surrénales, ses ganglions lymphatiques et ses os. «Je l’ai trouvée si frêle et émaciée; elle avait les yeux sombres et enfoncés d’une personne très malade. C’était complètement choquant.

Quatre jours plus tard, Whittingham a pu rendre visite à sa mère, où ils ont convenu, avec son beau-père, qu’elle resterait avec eux pour les aider. Elle est rentrée chez elle ce jour-là pour préparer un sac et revenir le lendemain matin – mais son beau-père a appelé plus tard et a dit que Jan était décédé dans la nuit.

« J’ai retardé ma chimiothérapie par peur du COVID-19 »

En avril de l’année dernière, Euronews a rapporté une étude par des scientifiques de l’University College London et du Health Data Research Hub for Cancer qui ont prédit que 18000 personnes supplémentaires pourraient mourir d’un cancer rien qu’en Angleterre en raison des traitements interrompus par COVID.

UNE étude plus récente menée par une coalition d’organisations de patients atteints de cancer à travers l’Europe a révélé que dans les pays étudiés, 67% des programmes de dépistage avaient été annulés; les références urgentes pour les cancers présumés avaient chuté de 59%, et le nombre de personnes cherchant de l’aide pour des symptômes avait également chuté de 69%.

Pendant ce temps, les annulations de chirurgie du cancer ont été signalées à 44%, selon la Société européenne d’oncologie médicale, qui a également déclaré que 10% des patients avaient manqué au moins un cycle de chimiothérapie.

Vicki Meredew, ancienne psychologue de l’éducation et de l’enfance, s’est entretenue avec Euronews au plus fort du premier verrouillage du Royaume-Uni en avril après avoir découvert que son cycle de chimiothérapie adjuvante pour le cancer du cerveau en phase terminale avait été reporté.

La femme de 40 ans a déclaré qu’elle était « un peu inquiète » de la reprise de son traitement car son hôpital était déjà « très sollicité » avant la pandémie.

Avance rapide jusqu’en février et Meredew a reçu sa première dose du vaccin COVID-19, affirmant à Euronews que le bureau de son médecin local lui avait offert celui qui restait. Cela signifie qu’elle pourra reprendre la chimiothérapie plus tard ce mois-ci.

Cependant, tout n’a pas été simple. Meredew a reçu un diagnostic de glioblastome en 2018, une forme agressive de cancer du cerveau qui a une espérance de vie de 12 à 15 mois. En avril, Meredew a déclaré que sa tumeur était « étonnamment stable », mais à Noël, un scanner avait montré « des signes de progression ».

«Je devais recommencer la chimiothérapie mais j’ai choisi de la remettre après une discussion honnête avec mon oncologue parce que les taux de COVID montaient en flèche», a-t-elle déclaré, faisant référence à l’épidémie hivernale. «Fondamentalement, je savais que ma chimiothérapie aurait une efficacité limitée et je savais que réduire mon immunité à l’approche de Noël n’était pas une bonne idée car il y aurait toujours une poussée de COVID avec le relâchement des restrictions.

« En fin de compte, j’ai dû choisir entre reporter la chimio ou risquer d’attraper le COVID. »

Lorsqu’on lui a demandé si c’était une décision difficile à prendre, elle a ajouté: « C’était et ça ne l’était pas. Une fois que j’ai décidé de reporter la chimiothérapie, c’était un énorme soulagement et je pense qu’aller avec mon instinct était la bonne chose à faire. Mon oncologue et mon infirmière spécialisée ont tous les deux été très favorables, ce qui a été très utile […]

«En fin de compte, ma tumeur est en phase terminale – il n’y a pas d’options curatives, mais la chimiothérapie pourrait aider à ralentir la progression, et heureusement ma tumeur ne se développe pas aussi rapidement qu’un glioblastome le ferait habituellement.

« En gros, j’ai déjà survécu à mon pronostic, donc le fait que je sois toujours là et que je m’en sors bien est un énorme positif. »

« Les interdictions de voyager ont rendu l’accès à un traitement spécialisé beaucoup plus difficile »

Laura Nuttall avait 18 ans et venait d’être inscrite comme étudiante en relations internationales au King’s College de Londres lorsqu’elle a également reçu un diagnostic de glioblastome. Aujourd’hui âgée de 21 ans, sa mère Nicola dit qu’elle est en mode «regarder et attendre», ayant des scans tous les trois mois pour voir si / quand les tumeurs reviennent.

La famille se rend toutes les six semaines à Cologne en Allemagne, où Laura fréquente la clinique IOZK pour un traitement d’immunothérapie non disponible au Royaume-Uni. Voyager en Allemagne, cependant, est devenu de plus en plus difficile avec des interdictions de voyager répétées – et alors qu’une société de financement des capitaux a déjà prêté aux Nuttalls leur jet privé, Nicola a déclaré que le prochain voyage était maintenant dû et qu’elle ne savait pas comment ils allaient faire. il.

« Je crains que si Laura a une récidive, je ne pourrai pas rester à ses côtés pendant le traitement. Mais plus urgent, ma mère devrait également avoir une tumeur enlevée de son rein lundi et cela me dérange vraiment. que nous ne serons pas en mesure de la soutenir tout au long de son traitement car elle protège actuellement et devra continuer à le faire à son retour de l’hôpital. «

Nicola a ajouté: « Pour dire aussi que je crains que si Laura était gravement touchée par le coronavirus et avait besoin d’être ventilée à l’hôpital et que les ressources étaient épuisées, ils pourraient prendre son diagnostic à bord et ventiler une autre personne plutôt qu’elle en raison du manque potentiel pronostic que le glioblastome lui a donné.

« Cela m’inquiète profondément, mais heureusement qu’elle a reçu son vaccin hier, c’est donc un bon point positif. »

‘Fais autant de bruit que tu peux’

Le Royaume-Uni, comme de nombreux pays d’Europe, donne la priorité aux personnes les plus vulnérables aux effets graves du COVID-19 pour le vaccin. Avec les déploiements en cours, l’espoir est que les traitements hospitaliers pourront travailler à retrouver une certaine normalité.

Cependant, de nombreux conseils d’aide ont également été offerts en abondance.

«S’il vous plaît, faites autant de bruit que possible», a déclaré Whittingham. « Ne vous laissez pas tromper et ne pensez pas qu’ils ont vos meilleurs intérêts à cœur. Si vous devez gagner de l’argent ensemble ou financer une consultation privée, faites-le. Le temps compte vraiment. »

Meredew, quant à lui, recommande de « toujours discuter des symptômes avec un médecin généraliste ».

« Évidemment, je me rends compte que cela pourrait être difficile pour le moment, mais une consultation téléphonique devrait être possible […]

« Je suppose que mon meilleur conseil est que tout cela semble très décourageant, mais il existe un soutien brillant de la part des professionnels de la santé et des organisations caritatives. Ce n’est vraiment pas quelque chose que quiconque doit affronter seul. Il existe une communauté très active sur le cancer sur les réseaux sociaux. des médias qui sont également très favorables. «

Exprimant un sentiment similaire, Nicola a déclaré: «Il y a beaucoup d’aide disponible dans les communautés de médias sociaux; c’est vraiment bien d’avoir un groupe de soutien qui comprend ce que vous vivez et peut partager des informations – encore mieux s’ils ont le sens de l’humour!

« Essayez de passer du temps dehors tous les jours pendant le verrouillage et créez peut-être une sorte de routine; Laura et moi travaillons sur un défi de yoga de 30 jours et de nombreux livres audio gratuits de la bibliothèque.

« Nous mangeons aussi trop de chocolat et regardons beaucoup de films! »