Journée mondiale du biryani 2023 : Kareena Kapoor Khan à Prabhas, 10 célébrités qui aiment la délicatesse aromatique du riz

Le biryani est l’un des plats les plus populaires en Inde, et pas seulement parmi le peuple. De nombreuses stars de Bollywood adorent également ce plat de riz parfumé et savoureux, disponible en différentes variétés et régions. Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée mondiale du biryani 2023, voici quelques-uns des acteurs indiens qui aiment le biryani et leurs préférences :

Kareena Kapoor Khan : La magnifique actrice est une gourmande avouée qui adore s’adonner au biryani de temps en temps. Elle préfère l’Awadhi biryani, qui est cuit avec du safran, des épices et de la viande dans une marmite scellée. Elle aime aussi accompagner son biryani de raita (plat d’accompagnement à base de yaourt) et de salade.

Shah Rukh Khan : Le Jawan La star et roi de Bollywood est un fan du biryani Hyderabadi, connu pour son goût épicé et piquant. Il aime l’accompagner d’un mirchi ka salan (chili au curry) et d’un baghare baingan (plat d’aubergines). Il apprécie également le Lucknowi biryani, plus subtil et aromatique.

Prabhas: Le Baahubali La star est un grand amateur de biryani, en particulier du Hyderabadi dum biryani, qui est cuit à feu doux avec des couches de riz, de viande et d’épices. Il aime l’accompagner d’un chutney à la menthe et d’une raita à l’oignon. Il aime aussi le biryani Malabar, composé de ghee, de noix de cajou, de raisins secs et de lait de coco.

Katrina Kaif: Le Tigre 3 L’actrice aime le biryani, en particulier le biryani de Mumbai, qui est une fusion de différentes cuisines et contient des pommes de terre, des œufs et des oignons frits. Elle aime l’accompagner d’un kachumber (salade de concombre) et d’un papad (pain plat croustillant). Elle aime aussi le Sindhi biryani, qui est épicé et aigre avec des piments verts, des tomates et des prunes séchées.

Ranveer Singh: L’acteur énergique est un amoureux du biryani qui aime expérimenter différentes variétés. Il aime le Mughlai biryani, riche et crémeux avec des noix, des fruits secs et du safran. Il aime aussi le Kolkata biryani, qui contient des œufs durs, des pommes de terre et de l’eau de rose. Il apprécie également le Dindigul biryani, composé de riz basmati, de caillé, de citron et de feuilles de curry.

Deepika Padukone : La superbe actrice est une personne soucieuse de sa santé qui aime manger du biryani de temps en temps. Elle préfère le biryani aux légumes, qui contient un assortiment de légumes, de noix et d’épices. Elle aime l’accompagner de boondi raita (boulettes de farine de pois chiches frites dans du yaourt) et de cornichons. Elle aime aussi le biryani du Cachemire, qui contient du safran, de la cardamome et des fruits secs.

Akshay Kumar: Le Mission Raniganj La star est un maniaque du fitness qui aime manger du biryani comme repas de triche. Il aime le biryani punjabi, qui contient du paneer (fromage cottage), des pois, des carottes et des épices. Il aime l’accompagner d’un lassi (babeurre) et d’un chaat (collation salée). Il aime aussi le Chettinad biryani, épicé et savoureux avec du poivre noir, des graines de fenouil et des feuilles de curry.

Voici quelques-uns des acteurs de Bollywood qui aiment le biryani et leurs préférences. Lequel de ces biryanis aimeriez-vous essayer ? Pour toutes les dernières nouvelles en matière de divertissement, restez à l’écoute de BollywoodLife.com.