Journée mondiale des villes 2024 : Transformer l’avenir urbain grâce à la préservation, l’innovation et la résilience

Rue piétonne de La Rambla dans la ville de Barcelone. Image © Noppasin Wongchum via Shutterstock

En l’honneur de la Journée mondiale des villes, qui conclut Octobre urbain, le thème de cette année, « Les jeunes mènent l’action climatique et locale pour les villes », reflète une dynamique croissante en faveur de solutions urbaines durables défendues par les communautés locales et les politiques progressistes. Partout dans le monde, les villes sont confrontées à des exigences accrues en matière de résilience, de préservation et d’innovation alors qu’elles relèvent des défis allant de la crise climatique à la conservation du patrimoine culturel. Ces initiatives illustrent une tendance mondiale en matière de planification urbaine, où la durabilité, l’adaptabilité et les priorités communautaires inclusives occupent une place centrale.

Dans ce résumé, ArchDaily consolide les mises à jour transformatrices de cette année dans les villes du monde entier, organisées en groupes thématiques qui capturent la nature évolutive de la conception et de la politique urbaines en 2024. Des projets tels que les rénovations approfondies de La Rambla de Barcelone et les efforts de préservation autour des gratte-ciel historiques de Chicago mettent en lumière la préservation. du patrimoine urbain, tandis que les initiatives à Venise et à Los Angeles répondent aux pressions du surtourisme et du logement, en équilibrant l’habitabilité et la croissance. Entre-temps, des plans directeurs ambitieux ont été annoncés, notamment la revitalisation de sites industriels à Tallinn et dans le Connecticut, reflétant la façon dont les villes réinventent leur tissu urbain. Enfin, la reconstruction post-catastrophe à Kharkiv et en Turquie souligne l’urgence d’une conception axée sur la résilience, garantissant que les villes puissent perdurer et évoluer même dans des périodes difficiles. Ensemble, ces mises à jour offrent un aperçu des forces mondiales qui remodèlent les paysages urbains.

Poursuivez votre lecture pour découvrir une sélection de mises à jour cruciales provenant de villes du monde entier, illustrant les efforts visant à créer des villes plus durables et résilientes.

Villes dans le temps : revitaliser les espaces historiques

Barcelone achève la première phase d’une rénovation pluriannuelle de La Rambla

Rendu du projet de réaménagement proposé de La Rambla. . Image gracieuseté de la Mairie de Barcelone, dans le cadre d’une politique d’utilisation équitable

Notre Dame de Paris annonce la date de réouverture et propose des frais d’entrée controversés

Paris, France – 26 mai 2024 – Côté sud et nouvelle flèche de la cathédrale Notre-Dame en construction. Image © JeanLucIchard via Shutterstock

Les défenseurs de la préservation de Chicago sauvent les gratte-ciel historiques de la démolition

Gouvernement de Chicago | Bâtiment du siècle. Image © Patrick Pyszka

Capitale mondiale de l’architecture de l’UNESCO 2026 : Barcelone et la capacité de l’architecture à transformer la réalité

© Márton Mogyorósy

Défis urbains : pressions sur le tourisme, le bien-être et le logement

Venise lance des billets d’entrée pour lutter contre le surtourisme pendant les week-ends de pointe

Venise, Italie – 23 février 2019 Place Saint-Marc avec foule devant le Palais des Doges pendant le carnaval. Image © Bestravelvideo via Shutterstock

Comment Los Angeles résout la crise du logement abordable

Antenne de Los Angeles. Image © trekandshoot via Shutterstock

Le bonheur national brut comme politique publique : le cas du Bhoutan

BIG dévoile « Mindfulness City », qui unit le patrimoine historique et l’avenir du Bhoutan. . Image gracieuseté du groupe Bjarke Ingels

La voie verte Rose Kennedy : comment Boston a ouvert la voie vers un centre-ville plus vert

Vue aérienne de la voie verte Rose Kennedy. . Image © The Rose Kennedy Greenway Conservancy via Wikipedia sous licence CC BY-SA 4.0

Plan directeur au sein du tissu urbain

BIG et SCAPE réinventent une centrale électrique déclassée en une destination publique dans le Connecticut

Antenne du campus. Image gracieuseté de SCAPE et du groupe Bjarke Ingels

La stratégie de réutilisation créative de Cobe pour transformer le site industriel de Tallinn en un nouveau quartier urbain

Krulli Kvartal par COBE. Image © Krulli Kvartal

L’équipe dirigée par Henning Larsen dévoile le plan directeur pour la transformation urbaine du corridor nord-sud de Singapour

Ang Mo Kio Bishan – Parc AMK avec pont. Image © Vision vive

Plan directeur « Terre de demain » de Foster + Partners pour Larnaka, Chypre

Plan directeur de Larnaka, Chypre. Image © Foster + Partenaires

Reconstruire après une catastrophe : résilience urbaine et renouveau culturel

Réimaginer les villes résilientes : la Fondation Norman Foster dévoile les gagnants du Kharkiv Housing Challenge

Avec l’aimable autorisation de Kharkiv Housing Challenge

La renaissance de Gyumri : reconstruire le patrimoine culturel arménien après le tremblement de terre de 1988

Vue aérienne de la ville de Gyumri, Arménie. . Image © Openfinal via Shutterstock

Projet de régénération communautaire de SOUR pour la province de Hatay après le séisme, Turquie

© SOUR

Plan directeur de Foster + Partners pour la revitalisation de Hatay, frappée par le séisme, Turquie

Plan directeur de Hatay Antakya. Image gracieuseté de Foster + Partners