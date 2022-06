Journée mondiale des réfugiés : payer le loyer et la nourriture, un combat pour la plupart

La vie dans près d’une douzaine de pays s’est tellement détériorée au cours des deux dernières années qu’une grande majorité de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur de ces pays ne peuvent pas se loger ou se nourrir ou nourrir leurs enfants, selon un nouveau rapport de l’agence d’aide World Vision.

Le rapport, « Enfants affamés et non protégés : les réfugiés oubliés », a enquêté sur les réfugiés et les personnes déplacées dans plusieurs pays, dont le Bangladesh, le Brésil, la Colombie, la République démocratique du Congo, le Guatemala, le Honduras, la Jordanie, le Mali, le Pérou, l’Ouganda et le Venezuela.

Parmi les participants figuraient des réfugiés rohingyas, ainsi que d’autres originaires de la République centrafricaine, du Soudan du Sud, de Syrie et d’Amérique centrale.

L’enquête a révélé que 82 % des répondants ont du mal à payer les nécessités telles que le loyer, les soins de santé et la nourriture.

Environ un tiers ont déclaré que leurs enfants avaient perdu du poids au cours des 12 derniers mois, la Colombie et le Mali rapportant des chiffres aussi élevés que 50 et 46 % respectivement.

« Le COVID, les conflits et le changement climatique continuent de mettre de plus en plus de vies en danger avec l’apparition de points chauds de la faim dans le monde », a déclaré Julie McKinley, directrice des affaires humanitaires et d’urgence chez World Vision Canada, dans un communiqué.

« Notre personnel travaille fort dans ces endroits, mais il faut plus de soutien international, plus de soutien canadien — le temps presse pour sauver des vies.

La publication du rapport coïncide lundi avec la Journée mondiale des réfugiés, une journée internationale désignée par les Nations Unies pour honorer les réfugiés du monde entier.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré le mois dernier que le nombre de personnes forcées de fuir les conflits, la violence, les violations des droits de l’homme et la persécution a dépassé les 100 millions pour la première fois, en partie à cause de la guerre du président russe Vladimir Poutine en Ukraine et d’autres conflits.

La guerre en Ukraine affecte les pays pauvres en développement. La Russie et l’Ukraine exportent environ 30 % du blé mondial et plus de la moitié de son huile de tournesol.

Selon le rapport de World Vision, pas moins de sept millions d’enfants en Somalie, en Éthiopie et au Kenya sont au bord de la famine, ces trois pays important 90 % de leur blé de Russie et d’Ukraine.

McKinley a qualifié la protection de l’enfance de « secteur humanitaire le moins financé », avec seulement 4% des demandes mondiales effectivement satisfaites.

« Alors que le monde tend à juste titre à soutenir les réfugiés fuyant l’Ukraine, nous exhortons ceux qui détiennent le pouvoir politique à donner la priorité à la vie de tous les réfugiés et personnes déplacées à l’intérieur du monde, qui continue de s’aggraver chaque année », a déclaré McKinley.

« Tous les réfugiés ont besoin et méritent d’être soutenus, quel que soit le pays où ils ont fui. Nous exhortons les donateurs à augmenter les fonds, plutôt que de réaffecter ce qui a déjà été promis, afin que tous les réfugiés reçoivent le soutien dont ils ont besoin.

Le rapport a également révélé que la moitié des enfants réfugiés n’ont pas accès à un abri sûr et 44 % n’ont pas accès aux services de protection de l’enfance, ce dernier représentant une augmentation de 13 % par rapport à 2021.

Un réfugié sur quatre a signalé le décès d’un membre de sa famille au cours de l’année écoulée, dont près de la moitié était dû au COVID-19.

L’agence affirme que les pays les moins riches du monde, comme la République démocratique du Congo et l’Ouganda, n’ont reçu que 1,4 % des vaccins disponibles depuis le début de la pandémie, les enfants en recevant une part encore plus faible.

Le nombre de familles déclarant ne pas avoir les moyens d’envoyer leurs enfants à l’école a doublé entre 2021 et 2022 pour atteindre une sur cinq.



Avec des fichiers de l’Associated Press