Journée mondiale des réfugiés : bilan du Canada

Le 20 juin, Journée mondiale des réfugiés, beaucoup se sont rassemblés pour rendre hommage aux plus de 110 millions de réfugiés dans le monde. Cette année, le Canada a ouvert la voie en matière de réinstallation mondiale de réfugiés, selon le HCR. Ce pays était le plus grand pays de réinstallation en 2022, réinstallant 47 600 personnes. Cependant, alors que beaucoup louent le travail accompli par le Canada et ses agences d’aide aux réfugiés, les défenseurs croient qu’il reste du travail à faire.

Le Canada a accepté plus d’un million de réfugiés depuis 1980, le HCR qualifiant ce pays de chef de file mondial en matière de réinstallation.

« Je suis reconnaissant envers les gens qui me font me sentir chez moi », a déclaré Murat Simsek à CTV National News. Le joueur de 26 ans s’est rendu au Canada depuis la Turquie en passant par la France puis les États-Unis. Il étudie maintenant à l’Université de Toronto, où il est président de la section d’Amnistie internationale de l’école.

« Je ne me sens pas comme un citoyen de seconde classe, je suis heureux que le Canada ait une longue tradition d’accueil des réfugiés », a déclaré Simsek, qui travaille pour défendre ceux qui recherchent la sécurité et la protection.

Il est arrivé au Canada par Roxham Road, un passage frontalier non officiel qui a depuis été fermé.

« Ces personnes risquent leur vie pour traverser la frontière, c’est tellement bouleversant que Roxham Road soit maintenant fermée aux réfugiés », a déclaré Simsek, parlant du voyage que les gens font pour chercher la sécurité au Canada.

Le plus haut tribunal du Canada a statué dans une décision unanime le 16 juin que l’Entente sur les tiers pays sûrs du pays avec les États-Unis pour contrôler le flux de demandeurs d’asile à travers la frontière commune est constitutionnelle.

Le pacte, qui est entré en vigueur en 2004, reconnaît le Canada et les États-Unis comme des endroits sûrs où les réfugiés potentiels peuvent chercher protection. Mais Simsek et d’autres groupes de défense des droits des réfugiés demandent aux gouvernements de reconsidérer la fermeture de Roxham.

« Tous nos politiciens et représentants de l’État. Ils doivent comprendre que les gens qui viennent au Canada recherchent la sécurité et la protection, ce qui signifie que chez eux, ils ont fait face à des situations troublantes », a déclaré Simsek.

Le Canada acceptant 47 600 réfugiés en 2022 a contribué à faire passer la population du pays à plus de 40 millions de personnes la semaine dernière.

« C’est l’histoire du Canada. C’est l’histoire des Canadiens », a déclaré Michael Casasola, officier supérieur de réinstallation à l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Il travaille avec des réfugiés depuis plus de 30 ans et bien qu’il admette que le logement et l’emploi pour les réfugiés peuvent être difficiles au début, cela s’améliore avec le temps.

« Cela s’améliore chaque année et s’améliore encore pour la prochaine génération, et c’est l’une des choses que fait le Canada, les autres pays ont tendance à plafonner. L’expérience canadienne montre que l’expérience d’intégration s’améliore », a déclaré Casasola.

Il ajoute que le Canada a la réputation d’adopter des réfugiés dans les communautés et montre de vrais signes d’intégration et d’inclusion sociales réussies.

« Les enfants qui arrivent ici avant l’âge de 12 ans ont un taux d’études collégiales, universitaires et supérieures plus élevé que les enfants nés au Canada. Cela ne veut pas dire que les enfants réfugiés sont en quelque sorte plus intelligents que les enfants nés au Canada. Cela signifie que le système fonctionne, et quand ayant accès à des choses comme l’éducation, les réfugiés en profiteront et le Canada en profitera en fin de compte. »

Le Canada espère accueillir 500 000 nouveaux résidents permanents en 2025, mais les défenseurs des réfugiés soulignent que les réinstallations assistées par le gouvernement diminueront de 8 000 cette même année, par rapport à 2023, tandis que les réinstallations parrainées par le secteur privé augmenteront.

« Il s’agit d’un chiffre inacceptable pour un pays aussi riche que le Canada, et dans le contexte de la crise mondiale. Et cela ne correspond pas au niveau de générosité que nous voyons de la part des Canadiens », a déclaré Gauri Sreenivasan, codirectrice exécutive du Canadian Conseil pour les réfugiés.

Les défenseurs réclament également un plan clair sur les soutiens sociaux tels que le logement et l’emploi, qui posent problème dans les plus grandes villes du Canada.

En pensant à ceux qui ont été contraints de fuir les conflits, la violence et la persécution, Simsek a déclaré qu’il se souvenait d’un poème de Warsan Shire.

« Personne n’est à la maison, à moins que la maison ne soit la gueule d’un requin », a déclaré Simsek en lisant un extrait du poème. « Personne ne part, à moins que la maison ne chasse le feu sous vos pieds, le sang chaud dans votre ventre. »



–Avec des fichiers de La Presse Canadienne.