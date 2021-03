Journée mondiale de l’obésité 2021: signification, thème et objectifs

La prévalence de l’obésité s’est multipliée au cours des dernières décennies. Selon l’Organisation mondiale de la santé (QUI), les taux d’obésité ont presque triplé depuis 1975 et cinq fois chez les enfants et les adolescents. C’est un problème qui touche des personnes de tous âges.

Le surpoids et l’obésité sont une accumulation anormale ou excessive de graisse qui peut nuire à la santé. La cause fondamentale de l’obésité et du surpoids est un déséquilibre énergétique entre les calories consommées et les calories brûlées. De plus, ces derniers temps, une augmentation de la consommation d’aliments riches en énergie, riches en graisses et en sucres, et un mode de vie de plus en plus sédentaire ont conduit à une hausse des taux d’obésité dans le monde. L’obésité est également un facteur clé de maladies chroniques comme le diabète de type 2, les maladies cardiaques, l’hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux et certains types de cancers. En Inde, plus de cinq millions de personnes souffrent d’obésité et de problèmes métaboliques qui y sont liés.

La Journée mondiale de l’obésité est célébrée dans le monde entier le 4 mars dans le but de promouvoir des solutions pratiques pour mettre fin à la crise mondiale de l’obésité. La campagne mondiale est organisée par la Fédération mondiale de l’obésité, un organisme à but non lucratif qui entretient des relations officielles avec l’OMS. Le thème de cette année se concentre sur la campagne mondiale «Chaque corps a besoin de tout le monde». La campagne vise également à aborder collectivement la crise mondiale et définit l’obésité comme une maladie qui est un facteur clé pour d’autres maladies.

Objectifs de la Journée mondiale de l’obésité:Selon le Fédération mondiale de l’obésité, les objectifs de cette année sont d’accroître la sensibilisation, d’encourager le plaidoyer, d’améliorer les politiques et de partager les expériences pour atteindre cet objectif commun.

Ils visent également à lutter contre l’obésité avec des mesures importantes pour parvenir à un monde plus sain. Cette Journée mondiale de l’obésité en tant qu’invitation mondiale à travailler ensemble et à construire un monde plus heureux, plus sain et sans obésité propage le message de – Compréhension pour chaque corps, Protections pour chaque corps, Nutrition pour chaque corps, Soins de santé pour chaque corps.