Journée mondiale de l’hypertension 2024 : 7 signes cachés d’hypertension artérielle dont vous devez être conscient | Santé

L’hypertension ou l’hypertension artérielle est souvent qualifiée de tueur silencieux, car une personne qui en souffre peut ne présenter aucun symptôme. Cependant, cet état de santé peut causer des dommages à diverses fonctions corporelles, affectant notamment la santé cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance rénale. L’hypertension artérielle se produit lorsque la pression dans vos vaisseaux sanguins est trop élevée (140/90 mmHg ou plus). Il est important de surveiller régulièrement votre tension artérielle et d’intégrer les changements appropriés à votre mode de vie dans votre routine quotidienne pour gérer cette maladie. Une alimentation plus saine, l’arrêt de l’alcool et du tabac, la prise de mesures pour soulager le stress font partie des facteurs qui peuvent garder votre tension artérielle sous contrôle. (À lire aussi : Votre tension artérielle diastolique est-elle toujours élevée ? Voici ce que cela signifie : quand consulter un médecin)

(Unsplash)

« L’hypertension, ou hypertension artérielle, est également connue sous le nom de « tueur silencieux » car vous pouvez souffrir d’hypertension artérielle sans vous en rendre compte. En effet, l’hypertension peut exister sans aucun symptôme visible et continuer à causer silencieusement des dommages au corps. Il existe cependant certains signes subtils qui, si vous les remarquez, peuvent vous aider à diagnostiquer le problème rapidement et à commencer un traitement précoce », explique le Dr Brajesh Kumar Kunwar, consultant principal en cardiologie interventionnelle, Apollo Hospitals Navi Mumbai.

Signes cachés de l’hypertension artérielle

La Journée mondiale de l’hypertension, une initiative de la Ligue mondiale contre l’hypertension, est célébrée chaque année pour sensibiliser l’opinion à l’hypertension et à ses manifestations cachées. Cette année, elle est célébrée le vendredi 17 mai 2024.

Voici sept signes cachés de l’hypertension expliqués par le Dr Kunwar dont vous devez être conscient :

1. Maux de tête : Des maux de tête fréquents peuvent être un signe avant-coureur d’hypertension. Ces maux de tête sont généralement de nature lancinante des deux côtés de la tête.

2. Problèmes de vision : Étant donné que l’hypertension artérielle sur une période prolongée endommage les vaisseaux sanguins des yeux, cela peut entraîner des problèmes de vision tels qu’une vision floue, une vision double ou même une perte de vision soudaine. L’hypertension peut également entraîner des lésions de la rétine, appelées rétinopathie hypertensive. Si elle n’est pas traitée, cela peut entraîner de graves problèmes de vision.

3. Saignements de nez : Ce n’est pas courant, mais chez certaines personnes, des saignements de nez récurrents peuvent être le signe d’une hypertension artérielle. En raison de l’hypertension artérielle, les petits vaisseaux sanguins fragiles du nez peuvent se rompre plus facilement, entraînant des saignements de nez fréquents.

4. Essoufflement: L’hypertension peut entraîner un stress sur votre cœur, car l’hypertension artérielle rend difficile le pompage efficace du sang par votre cœur. Cela peut entraîner une accumulation de liquide dans les poumons, entraînant des difficultés respiratoires et un essoufflement même après un léger effort.

5. Fatigue : Une fatigue persistante peut être le signe d’une hypertension artérielle. Cela se produit parce que l’hypertension affecte la capacité du cœur à pomper le sang efficacement, réduisant ainsi l’apport d’oxygène et de nutriments au cerveau et à d’autres organes vitaux.

6. Battement de coeur irrégulier : Un rythme cardiaque irrégulier ou rapide, appelé arythmie, peut être un signe d’hypertension. La même raison pour laquelle le cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang peut entraîner des rythmes cardiaques anormaux.

7. Augmentation de la créatinine ou détérioration de la fonction rénale : L’hypertension artérielle peut endommager silencieusement les reins.

En cas d’apparition de l’un des symptômes ci-dessus, consultez immédiatement un médecin. La détection et la prise en charge précoces de l’hypertension peuvent réduire considérablement le risque de complications et améliorer la santé globale.