Journée mondiale de l’environnement 2021 : Thème, histoire et signification | Actualités culturelles

New Delhi: Chaque année, le 5 juin, les nations du monde entier se réunissent pour célébrer la Journée mondiale de l’environnement. Cette année, il tombe un samedi, ce qui nous donne le week-end pour réfléchir aux problèmes environnementaux urgents et réfléchir à des solutions créatives pour les résoudre.

L’occasion est dirigée par les Nations Unies pour accroître la sensibilisation et encourage les pays à prendre des mesures pour protéger notre environnement naturel et nos écosystèmes. Pour mieux comprendre cet événement, examinons l’histoire, la signification et le thème de la Journée mondiale de l’environnement 2021.

Histoire

La première Journée mondiale de l’environnement a eu lieu en 1974 et depuis sa genèse, elle est devenue une plate-forme mondialement reconnue pour soulever des problèmes environnementaux tels que la pollution marine, le réchauffement climatique, la criminalité liée aux espèces sauvages et l’acidification des océans. Plus de 143 pays participent à l’événement chaque année.

Thème

Cette année, la Journée mondiale de l’environnement se concentre sur la revitalisation des écosystèmes endommagés. Selon le site officiel de l’occasion, nous sommes confrontés à une perte aiguë d’écosystèmes qui prive le monde de forêts, de tourbières, d’habitats animaux et de puits de carbone.

Il est important que nous réfléchissions à cette question car nous dépendons tous d’écosystèmes sains pour notre survie. Il est intéressant de noter que cela n’inclut pas seulement la nature, mais aussi les systèmes créés par l’homme tels que les villes et les fermes. Cette année, le hashtag qui a été choisi pour correspondre au thème est #GenerationRestoration.

Importance

Dans le contexte de COVID-19, les experts de l’ONU pensent que nous avons perdu des écosystèmes vitaux et créé un environnement idéal pour la propagation des agents pathogènes. De plus, cette journée offre à chaque individu une immense plateforme pour apporter un changement positif. Les entreprises sont incitées à proposer des produits plus verts et plus respectueux de l’environnement.