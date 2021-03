L’accès à l’eau potable et à l’assainissement sont des besoins et des droits humains fondamentaux et sont fondamentaux pour la dignité humaine, Haut Représentant / Vice-président de l’UE Josep Borrell et commissaire à l’environnement, aux océans et aux pêches Virginijus Sinkevicius a déclaré dans une déclaration conjointe le 22 mars, ajoutant que l’eau est une ressource partagée, un écosystème essentiel et que son utilisation sous-tend divers secteurs de l’économie.

«À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau 2021, nous célébrons toutes les différentes manières dont l’eau profite à nos vies. Nous sommes résolus à valoriser l’eau correctement et à la protéger efficacement pour tous », ont-ils déclaré.

Le thème de cette année se concentre sur la «valeur de l’eau». «Pourtant, l’accès à une eau suffisante, sûre, acceptable, physiquement accessible et abordable reste un défi dans de nombreuses régions du monde», ont déclaré Borrell et Sinkevicius.

Ils ont averti que face à l’urgence de la crise climatique mondiale, de nombreuses régions du monde sont confrontées à des événements météorologiques extrêmes plus fréquents, plus graves et plus durables, à des changements du cycle de l’eau et de la température, ou à une élévation du niveau de la mer qui soumet les moyens de subsistance et les écosystèmes des populations à un stress supplémentaire. Cela conduit à une grave situation de pénurie d’eau, qui peut avoir des effets déstabilisants graves sur les pays et les régions, affectant la paix, la sécurité et augmentant les inégalités, ont déclaré Borrell et Sinkevicius.

La rareté de l’eau touche déjà un quart de la population mondiale.

«La pandémie du COVID-19 a provoqué une grave crise sanitaire et économique qui affecte les progrès dans la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030. L’accès à l’eau potable et à l’assainissement reste la meilleure protection pour réduire la propagation des infections et sauver des vies », ont déclaré Borrell et Sinkevicius.

Le stress hydrique augmente également en Europe. «Avec le Green Deal européen et notre objectif ambitieux de neutralité climatique, nous nous attaquerons aux pressions exercées sur les rivières, les lacs, les eaux côtières et les eaux souterraines d’Europe, nous nous dirigerons vers une agriculture plus durable utilisant moins de pesticides. La protection et la restauration des écosystèmes aquatiques, notamment grâce à des solutions fondées sur la nature, l’efficacité accrue de l’utilisation de l’eau et la promotion de la réutilisation de l’eau figurent également parmi nos priorités. Avec notre ambition zéro pollution, nous réorganisons notre politique sur les produits chimiques, réduisons la présence de produits pharmaceutiques dans l’eau et le sol, combattons les micro-plastiques et soutenons les pratiques et technologies innovantes », ont déclaré Borrell et Sinkevicius.

«Sur la base de notre longue expérience de la gestion des eaux transfrontières, l’UE encourage vivement et, si possible, soutient directement une coopération et une transparence accrues dans la gouvernance de l’eau à tous les niveaux. Ce mois-ci, nous inaugurons à Djibouti une usine de dessalement alimentée par des énergies renouvelables et une station d’épuration en Cisjordanie équipée de réseaux de collecte et d’irrigation pour réutiliser l’eau », ont-ils déclaré.

Selon l’UE, la gestion durable des ressources en eau nécessite une action mondiale grâce à une coopération internationale forte, dont les avantages vont bien au-delà du secteur de l’eau. «Chacun doit jouer pleinement son rôle pour garantir un accès sûr, sécurisé, résilient, écologiquement durable et inclusif à l’eau et à l’assainissement dans le monde entier», ont déclaré Borrell et Sinkevicius, ajoutant: «Ensemble, nous devons donner à l’eau sa vraie valeur, en préservant ce des ressources naturelles pour tous. Faisons en sorte que chaque goutte compte ».