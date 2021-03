L’initiative de la Journée mondiale de l’eau fait partie de l’Objectif de développement durable (ODD) fixé par l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), en 2015. Ce sont 17 objectifs mondiaux que l’AGNU prévoit d’atteindre d’ici 2030 pour créer un avenir durable pour l’humanité à travers les sphères économique, sociale et environnementale et promouvoir la paix dans le monde. La Journée mondiale de l’eau s’inscrit dans le cadre de l’ODD 6, qui garantit l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous et dépend de la conformité des entreprises.

L’événement est significatif dans le fait que l’ONU cherche à sensibiliser les communautés de la planète à l’importance de l’eau douce. ONU-Eau alerte également les gens sur la crise mondiale de l’eau à la suite d’une augmentation rapide de la population humaine, de la répartition géographique inégale des ressources en eau douce, de l’urbanisation rapide, de l’impact du réchauffement climatique et du changement climatique qui en résulte, de l’épuisement de l’eau douce en raison de son utilisation par les industries pour la fabrication de boissons et dans les exploitations agricoles et d’élevage. L’organisation insiste ensuite sur la nécessité de la conservation de l’eau et de son utilisation durable.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy