Journée mondiale de l’AVC 2024 – Apprenez les signes d’un AVC pour pouvoir agir rapidement

par Pam Snowdon

Imaginez que vous conduisiez votre voiture un après-midi avec votre famille, à des kilomètres de chez vous, et que vous vous arrêtiez dans une station-service pour faire le plein de carburant et prendre une collation. En traversant le parking, vous vous effondrez brusquement. Vous vous réveillez à l’hôpital un jour plus tard et découvrez que tout votre côté droit est paralysé. Vous ouvrez la bouche, mais aucun mot ne sort. Que se passera-t-il si vous ne pouvez pas aller seul aux toilettes ou si vous avez des difficultés à avaler et à mâcher vos aliments, si vous ne pouvez pas communiquer ce dont vous avez besoin ? Et qu’en est-il de votre famille ? Qui s’occupera de vos enfants ? Que va-t-il se passer avec votre travail ?

C’est ainsi qu’un accident vasculaire cérébral peut survenir en un clin d’œil et bouleverser votre vie entière : comprendre votre risque pourrait être la seule chose qui vous sépare de cette menace silencieuse et dévastatrice.

Un accident vasculaire cérébral survient lorsqu’une partie du cerveau subit une perturbation soudaine de son apport sanguin. Le manque de circulation sanguine signifie qu’une partie du cerveau ne reçoit pas l’oxygène et les nutriments dont elle a besoin. En conséquence, une partie du tissu cérébral meurt. La plupart des accidents vasculaires cérébraux surviennent parce qu’un caillot sanguin bloque une artère ou un vaisseau sanguin dans le cerveau ou parce qu’il se brise.

Selon les services de santé de l’Alberta, 5 000 Albertains sont victimes d’un accident vasculaire cérébral chaque année. Survenant à tout âge, et pas seulement chez les personnes âgées, les accidents vasculaires cérébraux peuvent souvent être évités.

Des choix de vie sains, comme un régime alimentaire, l’exercice physique et l’arrêt du tabac, peuvent réduire le risque d’accident vasculaire cérébral. L’hypertension artérielle et l’hypercholestérolémie font partie des facteurs de risque ; parlez à votre médecin de famille de la gestion de ces affections et d’autres.

La Journée mondiale de l’AVC, le 29 octobre, nous rappelle de reconnaître les signes d’un AVC grâce à l’acronyme FAST :

Affronter – inégal ou tombant comme un sourire tordu ou un engourdissement

– inégal ou tombant comme un sourire tordu ou un engourdissement Bras (ou la jambe aussi) – pend et ne peut pas être tenue droite

(ou la jambe aussi) – pend et ne peut pas être tenue droite Discours – peut être flou ou la personne peut avoir du mal à parler ou sembler confuse à propos de ce que vous dites, ou elle dit des bêtises

– peut être flou ou la personne peut avoir du mal à parler ou sembler confuse à propos de ce que vous dites, ou elle dit des bêtises Il est temps d’appeler appelle immédiatement le 9-1-1.

Un accident vasculaire cérébral est une urgence : plus tôt le traitement est administré ; plus les dommages probables peuvent être minimisés.

Pam Snowdon travaille dans une organisation de Calgary qui offre des programmes de neuroréadaptation et de bien-être aux personnes et à leurs familles touchées par des lésions cérébrales causées par un accident vasculaire cérébral ou un accident.