Journée mondiale de l’architecture 2024 : Mobiliser la prochaine génération pour la transformation urbaine

Parc Paco Sánchez / Studio de fouilles. Image © Vienne Vitek

Le premier lundi d’octobre, la Journée mondiale de l’architecture offre l’occasion de réfléchir au rôle que joue l’architecture dans le façonnement de notre monde et de nos communautés. Créée par l’Union internationale des architectes (UIA) en 1986, cette journée a été désignée comme base pour les discussions en cours sur les innovations dans la pratique architecturale, les nouvelles approches du rôle en constante évolution des architectes et des designers, et les réponses variées aux préoccupations émergentes. .

Comme dans les éditions précédentes, AUI fixe un thème annuel central pour guider ces conversations. Cette année, le thème de Journée mondiale de l’architecture 2024« Donner à la prochaine génération les moyens de participer au design urbain » ouvre de multiples interprétations, envisageant l’impact du design urbain sur la prochaine génération, tout en soulignant l’impact et les contributions des jeunes architectes dans le façonnement des villes de demain. L’événement de cette année vise à relever les défis cruciaux auxquels sont confrontés les environnements urbains et leur impact sur les prochaines générations. L’accent est mis sur la création de villes non seulement plus vertes et plus respectueuses de l’environnement, mais également inclusives, répondant aux divers besoins des différents groupes de la société.

+ 14

PIXELAND / 100architectes. Image © Amey Kandalgaonkar

Cette année, l’accent est également mis sur l’évolution du paysage urbain qui nécessite des pratiques innovantes pour accueillir et impliquer divers groupes, y compris les enfants, de manière significative. En explorant comment les espaces urbains peuvent être conçus pour servir de lieux éducatifs et récréatifs, les discussions porteront sur l’intégration d’éléments qui améliorent les espaces communautaires adaptés aux enfants. Les pratiques émergentes en matière de planification et de conception urbaines commencent à donner la priorité à ces considérations, montrant des stratégies prometteuses pour un engagement inclusif avec tous les sous-ensembles démographiques, renforçant ainsi la voix des jeunes et futurs architectes.

Article connexe Journée mondiale de l’architecture 2023 : favoriser les communautés résilientes grâce à l’architecture

Sous le thème « Donner aux prochaines générations les moyens de participer au design urbain », nous avons sélectionné ci-dessous une compilation d’articles rédigés par nos rédacteurs, explorant des thèmes tels que la conception d’espaces adaptés aux enfants, l’introduction du jeu dans les espaces urbains, des adaptations qui visent à répondre aux divers besoins de divers groupes, en promouvant l’inclusion et l’accessibilité pour tous. La sélection met également en valeur les contributions de New Practices, bureaux émergents sélectionnés par ArchDaily en 2024 dans le cadre de ses efforts continus pour promouvoir la prochaine génération d’architectes et de designers, en leur offrant une plateforme pour présenter leurs visions uniques.

Engager la prochaine génération

La conception des espaces d’apprentissage : l’architecture comme outil pédagogique

École Erlev par Arkitema. Image © Niels Nygaard

Autonomiser les enfants grâce aux espaces publics au Liban : en conversation avec CatalyticAction

Parc public de Karantina 2020-2023. Image gracieuseté de CatalyticAction

Comment construire des espaces publics pour les adolescentes

Adolescentes assises sur des balançoires interactives à Copenhague, 2022. Image © Sharee Hochman

Bibliothèques pour enfants : dynamisme, flexibilité et adaptabilité dans les intérieurs

Bibliothèque de la rue Adams / WORKac. Image © Bruce Damonte

10 actions pour améliorer les rues pour les enfants

Saint-Pétersbourg, Floride Peinture murale de Cecilia Lueza. Image © Beth Reynolds

Promouvoir la participation ludique

Jeu abordable : 4 exemples de terrains de jeux communautaires à petit budget

© Ahmed Hossam Saafan

Création de lieux par le jeu : concevoir pour le plaisir urbain

Pont trampoline – AZC Architects. Image gracieuseté d’AZC Architects

Villes ludiques : 7 projets publics conçus pour s’amuser

Un kilomètre vert / MVRDV. Image © Marchand Suleiman

Conception pour l’inclusivité

Comment les 7 principes de la conception universelle nous aident-ils à créer une meilleure architecture ?

District créatif du canal SINLOON de Tongzhou – officePROJECT.. Image © Zhi Xia

Architecture adaptée à la communauté des sourds et des malentendants : les principes DeafSpace de l’Université Gallaudet

École spéciale communautaire d’Alfreton Park par Curl la Tourelle Head Architecture. . Image © Kilian O’Sullivan

L’effet de coupe de trottoir : comment l’architecture accessible profite à tout le monde

Vue aérienne de la célèbre Lombard Street, San Francisco, Californie, États-Unis. Image © RAW-films via Shutterstock

Journée mondiale de l’autisme : 5 projets conçus pour les corps ayant des capacités différentes

École spéciale communautaire d’Alfreton Park / Curl la Tourelle Head Architecture. Image © Kilian O’Sullivan

Mettre en valeur l’impact des designers émergents

Comment le projet pilote parisien de Roofscapes est un pionnier de l’architecture résiliente au climat en Europe

Paysages de toitures – Académie Du Climat. Image © Lionel Leduc

Estudio Rare : Une architecture d’expérimentation à travers l’art

© Ema Blom

« Rendre Universal Unique » : l’approche de WoHo Systems en matière de préfabrication, de durabilité et de conception adaptable

Usine WoHo. Image gracieuseté de WoHo Systems

Créer des communautés grâce à l’architecture : au sein de la pratique de conception collaborative d’IDK

Outside Project, un développement communautaire rural dans le sud du Devon. Image © Toby Coulson

Inverser l’ordre de conception grâce au recyclage des matériaux : une entrevue avec RUÍNA Architecture

Appartement Paraiso / RUÍNA + Elky Santos. Image © Lauro Rocha

Explorez les éditions précédentes d’ArchDaily : Journée mondiale de l’architecture 2023, Journée mondiale de l’architecture 2022, Journée mondiale de l’architecture 2021 et Journée mondiale de l’architecture d’ArchDaily 2020.