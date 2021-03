La Journée mondiale de la trisomie 21 (WDSD) est célébrée le 21 mars de chaque année. La journée est marquée pour sensibiliser à la trisomie 21. La journée a été officiellement observée pour la première fois par les Nations Unies en 2012. La date du 21 mars a été choisie pour observer la journée car elle signifie l’unicité de la triplication (trisomie) du 21e chromosome qui cause le syndrome de Down.

Importance:

Ce jour-là, des gens du monde entier organisent des événements et des campagnes pour sensibiliser de plus en plus de gens à la maladie. L’une des campagnes les plus populaires de la journée est #LotsOfSocks. Pour faire partie de la campagne, tout ce que vous avez à faire est de porter des chaussettes dépareillées. Il y a des chances que les gens remarquent ce facteur et vous en demandent la raison, et c’est à ce moment-là que vous aurez l’occasion de leur dire que vous portez ceci pour sensibiliser au syndrome de Down.

Thème 2021:

Cette année, le thème de la journée a été décidé comme «Nous CONNECTONS pour pouvoir» #CONNECTb par les Nations Unies. L’idée derrière ce thème est de démontrer qu’il suffit d’un être humain pour se connecter à un autre et que c’est la connexion entre les personnes qui aide dans les pires situations. Depuis que la pandémie de coronavirus a frappé le monde, les personnes et les entreprises ont été terriblement affectées. Mais en ces temps difficiles, ce dont nous devons tous nous souvenir, c’est de prendre soin des personnes atteintes du syndrome de Down et de veiller à ce qu’elles ne soient pas laissées seules.

En raison des différentes directives en matière de pandémie dans différentes parties du monde, la plupart des événements, ateliers et discussions se déroulent en ligne. Du côté le plus positif, c’est aussi une opportunité pour les gens de se connecter les uns avec les autres au niveau mondial. Ceci est bénéfique car on peut apprendre à connaître les différents défis auxquels les personnes atteintes du syndrome de Down sont confrontées.