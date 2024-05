Journée mondiale de la thyroïde 2024 : des moyens naturels pour tenir à distance les maladies de la thyroïde ; médecin partage des conseils | Santé

Journée mondiale de la thyroïde 2024 : La thyroïde, la petite glande située à la base du cou, est responsable de la sécrétion de deux hormones : la thyroxine (T4) et la triiodothyronine (T3). Ils forment collectivement l’hormone thyroïdienne. Chaque année, la Journée mondiale de la thyroïde est célébrée pour sensibiliser à l’importance de l’hormone thyroïdienne et inciter les gens à se renseigner sur les conditions qui peuvent affecter la glande thyroïde et provoquer des maladies. Les maladies thyroïdiennes sont des maladies endocriniennes extrêmement courantes à l’échelle mondiale. Avec quelques pratiques alimentaires et de style de vie, les maladies thyroïdiennes peuvent être évitées. Le Dr Ashutosh Goyal, consultant principal en endocrinologie, Paras Health Gurugram, dans une interview avec HT Lifestyle, a partagé quelques conseils.

Avec quelques pratiques alimentaires et de style de vie, les maladies thyroïdiennes peuvent être évitées. (Unsplash)

Moyens naturels pour garder la glande thyroïde en bonne santé :

Consommer une alimentation équilibrée: Il est important de veiller à manger divers types d’aliments entiers. Incluez beaucoup de fruits, de légumes et de grains entiers pour les vitamines et les minéraux essentiels. Les sources de protéines maigres comme le poisson, la volaille et les légumineuses constituent les éléments constitutifs de la production d’hormones. Les acides gras oméga-3 présents dans les poissons gras comme le saumon et le thon peuvent réduire l’inflammation et soutenir la fonction thyroïdienne.

Maintenir un bon niveau de sélénium: Le sélénium est un minéral essentiel à la production d’hormones thyroïdiennes. Incluez les noix du Brésil et les graines de tournesol, les fruits de mer, les œufs et les grains entiers.

Bougez régulièrement: L’exercice est un outil puissant pour la santé globale, et la fonction thyroïdienne ne fait pas exception. Efforcez-vous de faire au moins 30 minutes d’exercice d’intensité modérée la plupart des jours de la semaine, comme la marche rapide, la natation, le vélo ou la danse. L’exercice aide à réguler le métabolisme, ce qui peut être bénéfique pour les personnes souffrant d’hyperthyroïdie et d’hypothyroïdie.

Gérer le stress: Le stress chronique peut avoir des conséquences néfastes sur vos hormones, y compris la fonction thyroïdienne. Il est important de donner la priorité aux techniques de gestion du stress comme le yoga, les pratiques de pleine conscience, la méditation ou les exercices de respiration profonde.

Un sommeil de qualité: Un sommeil de bonne qualité est essentiel à la régulation et à la libération des hormones thyroïdiennes. Ces hormones jouent un rôle crucial dans diverses fonctions corporelles, notamment le métabolisme, la croissance et le développement. Pour maintenir une fonction thyroïdienne optimale, il est important de vous assurer de bénéficier de 6 à 8 heures de sommeil ininterrompu et de haute qualité chaque nuit.