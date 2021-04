Le 7 avril est célébré comme la Journée mondiale de la santé à travers le monde. La journée, comme son nom l’indique, a pour but de sensibiliser et de sensibiliser à l’importance de la santé et du bien-être. L’une des motivations majeures de la journée est de sensibiliser le plus de gens possible aux différents problèmes de santé qui existent dans la société. Celles-ci peuvent aller de la santé mentale à la santé et à l’hygiène des femmes. Le thème de la journée cette année est «Construire un monde plus juste et plus sain».

La campagne pour reconnaître une journée consacrée à la santé a été lancée par l’Organisation mondiale de la santé. En 1948, l’Organisation mondiale de la santé a tenu la première Assemblée mondiale de la santé au cours de laquelle la décision de marquer le 7 avril comme Journée mondiale de la santé a été prise. Le jour est finalement entré en vigueur en 1950.

Pour marquer cette journée, l’Organisation mondiale de la santé et d’autres institutions qui travaillent dans le domaine de la santé organisent des événements pour sensibiliser les gens. Divers ateliers et sessions sont organisés pour informer plusieurs personnes sur des sujets de préoccupation tels que la santé mentale, les soins maternels et infantiles, le changement climatique et l’importance des travailleurs de la santé.

Malheureusement, il n’y aura pas d’événements physiques cette année en raison de la situation actuelle de pandémie dans le monde. Cependant, il faut noter que des événements virtuels auront lieu auxquels les gens doivent participer. Il existe également de nombreux groupes de médias sociaux qui ont été formés pour mener des campagnes concernant la Journée mondiale de la santé 2021.

L’importance de la Journée mondiale de la santé a augmenté depuis le début de la pandémie de coronavirus. C’est à cette époque que la majorité des gens ont réalisé l’importance d’être en bonne santé. De nombreuses personnes ont également eu recours à des modes de vie plus sains pour renforcer leur système immunitaire. Beaucoup de gens qui ne sont toujours pas conscients des avantages d’être en bonne santé et de la nécessité de passer à un mode de vie plus sain doivent en être conscients. La Journée mondiale de la santé est une excellente occasion pour vous de sensibiliser de plus en plus de personnes autour de vous.

