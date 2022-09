Septembre est le Mois national de la prévention du suicide. Reconnaître les signes avant-coureurs et fournir des ressources à une personne dans le besoin pourrait sauver des vies.

En 2020, le suicide était la douzième cause de décès chez les Américains, selon le CDC. Et pour les personnes âgées de 10 à 34 ans, il figurait parmi les trois principales causes de décès, a constaté l’agence.

Aux États-Unis, les taux de suicide les plus élevés concernent les hommes blancs, selon Sensibilisation au suicide Voix de l’éducation. Mais, les taux de suicide ont également légèrement augmenté chez les Noirs en 2020, par rapport à 2019.

« Nous voulons approfondir et comprendre qui est le plus à risque parce que nos programmes de prévention et d’intervention doivent être spécifiques à un secteur », explique Julie Goldstein Grumet, vice-présidente de la stratégie de prévention du suicide et directrice du Institut Zéro Suicide au Centre de développement de l’éducation.

Les programmes de prévention continuent de faire le travail et d’offrir des ressources, mais c’est souvent que les proches des personnes qui ont des pensées suicidaires pourront remarquer des signes et intervenir.