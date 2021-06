Journée mondiale de la musique : pour Arjun Kanungo, c’est une journée pour se rappeler pourquoi il a tout commencé | Actualités musicales

Bombay : Le chanteur-compositeur Arjun Kanungo estime que si la musique doit être célébrée tous les jours, des occasions comme la Journée mondiale de la musique donnent à chacun l’occasion de réfléchir à ses voyages musicaux.

À l’occasion de la Journée mondiale de la musique, lundi 21 juin, le chanteur s’est confié sur ce que cette journée signifie pour lui.

« Chaque jour est un jour de musique pour un musicien comme moi, mais chaque fois qu’il y a un jour comme celui-ci, c’est un bon moment pour revenir à vos racines et vous rappeler pourquoi vous avez tout commencé. L’introspection aide à améliorer son métier », a déclaré Arjun. IANS.

Le chanteur, dont les récents singles « Famous » et « Woh baarishein » ont été populaires et ont ouvert la tendance du rattrapage des vidéoclips, en particulier pendant le verrouillage.

« Les gens sont plus enclins à regarder des vidéos musicales. L’une des principales raisons est le fait que les films essaient de raccourcir leur durée et qu’ils accordent moins de temps aux chansons aujourd’hui que par le passé », a déclaré Arjun.

Le chanteur a ajouté : « Auparavant, nous avions l’habitude de voir des films avec 10 à 12 chansons en une durée (d’exécution) de trois heures et demie. Mais maintenant, la durée des films a été réduite à une heure et demie à deux heures. C’est pourquoi il sont comme une ou deux chansons dans les films d’aujourd’hui et le reste est juste dans le juke-box et joué en arrière-plan. C’est pourquoi de nombreux musiciens préfèrent créer des clips.

Le chanteur a un message de la Fête de la musique pour les musiciens en herbe : « Suivez votre passion et donnez-lui votre cœur et votre âme. Il y aura de nombreux obstacles devant vous, mais vous devez développer la force mentale pour les surmonter. pratique et ne considère jamais un travail comme petit. »