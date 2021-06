Journée mondiale de la musique 2021 : la liste de lecture Bollywood ultime pour vous faire vibrer et bouger ! | Actualités culturelles

New Delhi: La musique est la force qui nous lie tous et pour célébrer son effet puissant sur nous, nous avons la Journée mondiale de la musique qui est célébrée chaque année le 21 juin. Cette année, elle tombe le lundi, nous avons donc la chance de démarrer la semaine avec un touche musicale.

Traditionnellement, ce jour-là, les gens sont invités à jouer de la musique dans leurs quartiers, parcs et balcons. Sans la pandémie, nous aurions vu des concerts et des spectacles en direct de musiciens populaires.

Cependant, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas célébrer à la maison. Voici une collection des meilleures chansons de 2021 qui vous mettront dans une ambiance groovy en cette Journée mondiale de la musique :

1. Seeti Maar: Ce numéro de danse plein d’entrain est parfait pour un entraînement matinal ou pour se remonter le moral avant de s’entraîner ! Mettant en vedette le charismatique Salman Khan et l’étonnante Disha Patani, la vidéo compte plus d’un million de vues. La musique du morceau a été composée par Devi Sri Prasad (DSP), et Shabbir Ahmad est le parolier. Kamaal Khan et Iulia Vantur sont les chanteurs.

2. Dil Hai Deewana: Une chanson amusante pour les romantiques désespérés ou les personnes ayant le béguin majeur. Le clip présente les acteurs de Bollywood Rakul Preet Singh et Arjun Kapoor dans une histoire d’amour amusante. ‘Dil Hai Deewana’ est chanté par Darshan Raval et Zara Khan. Les paroles sont écrites par Shabbir Ahmed.

3. Jee Ni Karda: Voici un autre banger mettant en vedette Arjun Kapoor et Rakul Preet Singh de leur dernier film ‘Sardar Ka Grandson’. La chanson est chantée par Jass Manak, Manak -E, Nikhita Gandhi; elle a été composée par Manak-E. C’est une chanson de fête complète et si vous recevez des amis ce jour-là, cette chanson est un incontournable à ajouter à votre liste de lecture.

4. Madhanya: Le chanteur Rahul Vaidya et sa petite amie Disha Parmar se sont réunis pour créer la chanson d’amour parfaite. La chanson, chantée par Rahul Vaidya et Ases Kaur, est parfaite pour une soirée romantique à l’intérieur avec votre partenaire.

5. Baarish Ki Jaaye: Cette chanson aux paroles rêveuses vous éloignera de la réalité et vous fera voir le monde autrement. La chanson est chantée par B Praak et présente Nawazuddin Siddiqui & Sunanda Sharma dans son clip.

Nous souhaitons à nos lecteurs une joyeuse Journée mondiale de la musique !