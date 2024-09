Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer : une enquête internationale révèle que 80 % des personnes pensent que la démence fait partie du vieillissement normal

Une enquête mondiale menée par Alzheimer’s Disease International (ADI) a révélé que 80 % du grand public croit encore à tort que la démence est une partie normale du vieillissement plutôt qu’un problème médical.

La démence est un terme générique désignant plusieurs maladies affectant la mémoire, d’autres capacités cognitives et le comportement qui interfèrent de manière significative avec la capacité d’une personne à maintenir ses activités quotidiennes.

Le rapport « The World Alzheimer’s Report: Global changes in attitudes to dementia 2024 », réalisé par l’ADI pour le compte de la London School of Economics and Political Science (LSE), a été publié le vendredi 20 septembre, à l’approche de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, le 21 septembre.

L’enquête, qui a porté sur 40 000 personnes dans 116 pays, dont l’Inde, a révélé que la stigmatisation autour de cette maladie s’aggrave même parmi les professionnels de la santé. Plus de 3,8 millions de personnes vivent avec la démence en Inde et ce chiffre devrait atteindre plus de 11,4 millions d’ici 2050, soit une augmentation de 197 %.

Principales conclusions

Le principal résultat est que 80 % du grand public croit toujours que la démence est une partie normale du vieillissement, ce qui représente une augmentation spectaculaire par rapport aux 66 % de 2019. En outre, un pourcentage choquant de 65 % des professionnels de la santé et des soins pensent également que la démence est une partie normale du vieillissement, contre 62 % en 2019.

L’enquête révèle que 88 % des personnes atteintes de démence déclarent avoir subi des discriminations, contre 83 % en 2019. « En outre, 31 % des personnes atteintes de démence évitent les situations sociales par crainte des réactions des autres et 47 % des aidants ont cessé d’accepter les invitations à rendre visite à leur famille et à leurs amis. Parmi le grand public, la plupart des personnes interrogées se sentent plus en confiance pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination liées à la démence qu’en 2019, en particulier dans les pays à revenu élevé (64 %) », indique le rapport.

Un diagnostic précoce est essentiel

Corroborant les résultats, PT Sivakumar, professeur de psychiatrie et chef de l’unité de psychiatrie gériatrique du département de psychiatrie du NIMHANS, a déclaré que les données, les preuves et les études de cas du rapport soulignent la nature complexe et persistante de la stigmatisation et de la démence dans le monde.

« Le plus grand défi dans le traitement de la démence est que la majorité des personnes et des professionnels de la santé pensent que la démence fait partie du vieillissement normal. Cette attitude empêche les patients de demander de l’aide pour une évaluation et un traitement à un stade précoce. Malgré le caractère irréversible des maladies dégénératives comme la maladie d’Alzheimer, la promotion d’un diagnostic et d’une intervention précoces peut contribuer de manière significative à fournir des soins et un soutien optimaux », a déclaré le Dr Sivakumar.

« Le développement récent de biomarqueurs et l’approbation de nouveaux médicaments modificateurs de la maladie devraient contribuer à un changement d’attitude envers le diagnostic précoce. Dans le cadre du NIMHANS, de nombreuses initiatives de recherche évaluent le rôle de ces biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer, notamment l’imagerie PET-amyloïde. Le rôle de nouvelles interventions, notamment la stimulation cérébrale non invasive et la médecine intégrative, est exploré dans l’intervention précoce des personnes atteintes de démence », a-t-il déclaré.

« Il est nécessaire de changer d’attitude à l’égard de la mise en œuvre d’essais cliniques pour de nouveaux médicaments modificateurs de la maladie en Inde, car nous contribuons à une proportion importante de la population de personnes atteintes de démence en raison de la taille de la population des personnes âgées en Inde », a expliqué le médecin.

Lutter contre la stigmatisation

Radha S. Murthy, qui dirige Dementia India Alliance (DIA), une organisation à but non lucratif centrée sur les aidants familiaux, a déclaré qu’il était nécessaire d’atténuer la stigmatisation autour de cette maladie et de la traiter comme n’importe quelle autre maladie physique.

« La stigmatisation liée à la démence exacerbe les difficultés rencontrées par les personnes atteintes de cette maladie et entrave les efforts visant à fournir des soins et un soutien. Nous devons également sensibiliser non seulement au diagnostic, mais également aux stratégies de gestion qui peuvent prolonger la qualité de vie », a-t-elle déclaré, ajoutant que le DIA a mené des activités de dépistage dans les bidonvilles de Bengaluru, ainsi que des programmes de formation et de sensibilisation sur la démence.