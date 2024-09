Journée mondiale contre la rage 2024 : les experts encouragent l’éducation

La rage est un virus qui affecte le système nerveux central des mammifères, entraînant une inflammation du cerveau. La rage est presque toujours mortelle dès l’apparition de symptômes, mais elle est également évitable à 100 % grâce à des précautions appropriées et à la vaccination.

Comprendre les risques et prendre des mesures préventives est essentiel pour protéger les animaux, les familles et les communautés.

« La rage du raton laveur est la souche la plus répandue dans notre région, mais n’importe quelle espèce peut transmettre le virus si elle est infectée », a déclaré Tanya LeRoithdirecteur de l’hôpital Collège de médecine vétérinaire de Virginie-Maryland. « Les symptômes commencent par des changements de comportement ou des signes non spécifiques comme de la fièvre, des maux de tête et des nausées, puis évoluent vers des signes neurologiques. Les animaux ne moussent pas à la bouche, mais peuvent avoir du mal à avaler, une salivation excessive peut donc être un signe.

Les experts ajoutent qu’il est important d’être prudent avec tous les mammifères sauvages, en particulier les ratons laveurs, les chauves-souris, les renards et les mouffettes.

« Les animaux de compagnie sont plus susceptibles que les humains d’entrer en contact avec des animaux sauvages et arrêter l’infection des animaux de compagnie peut prévenir presque tous les cas humains », a déclaré LeRoith. « La meilleure façon pour les gens de se protéger et de protéger leurs animaux de compagnie est de faire vacciner leurs animaux contre la rage. »

Si un animal mord votre animal, consultez immédiatement votre vétérinaire et signalez l’incident au contrôle des animaux. Contactez également immédiatement votre vétérinaire si vous remarquez ces symptômes chez votre animal :

Agressivité ou docilité inhabituelle

Bave excessive

Difficulté à avaler

Étourdissement ou paralysie

Saisies

Il existe également des précautions que vous pouvez prendre pour réduire le risque d’exposition :

Gardez les animaux surveillés à l’extérieur.

Évitez tout contact entre les animaux domestiques et la faune.

Ne laissez pas de nourriture pour animaux ni de déchets à l’extérieur.

Ne gardez jamais d’animaux sauvages comme animaux de compagnie.

Même si vous n’avez pas d’animaux de compagnie, les gens devraient également rester à l’écart des animaux sauvages. Apprenez aux enfants à ne jamais approcher ou manipuler des animaux inconnus, même s’ils semblent amicaux.

« Les gens doivent éviter les animaux sauvages, en particulier ceux qui sont trop amicaux ou qui présentent des signes neurologiques », a déclaré Leroith.

À propos de LeRoith

Tanya LeRoith est directrice de l’hôpital d’enseignement vétérinaire et directrice des Virginia Tech Animal Laboratory Services, qui est le laboratoire de diagnostic interdisciplinaire sur place du Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine, et professeur clinicienne de pathologie anatomique.

