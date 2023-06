Journée internationale olympique 2023 : date, thème, histoire et signification

JOURNÉE INTERNATIONALE OLYMPIQUE 2023 : Les Jeux olympiques, ou simplement les Jeux olympiques, sont le plus grand événement sportif qui célèbre l’athlétisme et les sports d’équipe du monde entier. Plus de 400 matchs sont joués avec plus de 200 nations participantes. L’événement est divisé entre les Jeux olympiques d’été et les Jeux olympiques d’hiver et chacun a lieu tous les quatre ans. La Journée olympique a lieu chaque année le 23 juin pour célébrer l’esprit des Jeux olympiques et ses valeurs fondamentales d’excellence sportive, d’amitié et de respect mutuel. Ci-dessous, nous examinons le thème de cette année, l’histoire et la signification de la journée.

Journée internationale olympique 2023 : thème

Le thème de la Journée olympique 2023 est simplement « Let’s Move ». Le thème, plutôt la campagne, organisé par le Comité international olympique (CIO) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) vise à inspirer les gens du monde entier à bouger davantage leur corps et à adopter un mode de vie plus actif plutôt qu’un mode de vie sédentaire.

Des recherches ont révélé que plus de 80 % des jeunes n’atteignent pas les niveaux d’activité minimum recommandés pour maintenir une santé optimale. L’une des raisons derrière cela est la pression du travail. Une demi-heure de mouvement, cependant, peut améliorer leur santé cardiaque, mentale et physique en général. « Let’s Move » met l’accent sur cette question.

Journée internationale olympique 2023 : Histoire

La Journée olympique est célébrée le 23 juin pour marquer la création du CIO le 23 juin 1894 à la Sorbonne, Paris. Le comité a été fondé grâce aux efforts du baron Pierre de Coubertin, historien et éducateur français, qui souhaitait faire revivre les anciens Jeux olympiques qui se déroulaient à Olympie, en Grèce, datant de 777c avant notre ère.

L’idée d’observer la Journée olympique a été présentée à la 41e Session du CIO à Stockholm, en 1947, par le docteur Gruss, membre tchèque du CIO. Sa proposition est adoptée l’année suivante, lors de la 42e session du CIO à St Moritz, en Suisse. Depuis lors, 206 Comités Nationaux Olympiques (CNO) sous la direction du CIO organisent les événements annuels le jour même.

Journée internationale olympique 2023 : signification

La Journée internationale olympique est célébrée pour inspirer les gens du monde entier à se lever, à être actifs et à bouger leur corps pour le bien de leur santé. Les personnes en bonne santé favorisent le progrès personnel et sociétal en gardant la maladie à distance.